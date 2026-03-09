Ekonomik kriz, belediye operasyonları Türkiye gündeminde geniş yer bulmaya devam ederken, ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaşın Türkiye'ye olası etkileri de merak konusu. Eski Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı Murat Karayalçın, Türkiye ve Dünya gündemine dair Yeniçağ'ın sorularını yanıtladı. "Orta Doğu'da katliam var" diyen Murat Karayalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili eleştirilerini yeterli bulmadığını ifade ederek sert çıktı.

Murat Karayalçın'ın sorularımıza verdiği yanıtlardan önemli başlıklar şöyle:

-Türkiye'de belediyelere yönelik soruşturmalar ve operasyonlar gündemde. Siz bu tabloyu nasıl görüyorsunuz?

M.K: Çok vahim buluyorum. 1 yıldır neredeyse sürekli olarak bunu yaşıyoruz. Türkiye belediyeciliğinde şimdiye kadar görülmemiş bir olayla karşı karşıya bulunuyoruz. Genel Başkanımız da bütün parti sözcülerimiz de söylüyor kuşkusuz herkes yargılanabilir. Ama bu tutuksuz yargılama şeklinde olmalıdır. Bizim talebimiz bu. Maalasef bunun dışında bir tabloyla karşı karşıyayız.

'İMAMOĞLU'NUN TUTUKLU YARGILANMASINI KABUL ETMİYORUZ'

-Ekrem İmamoğlu hakkında açılan davalar ve siyasi tartışmalar muhalefet siyasetini nasıl etkiliyor? İmamoğlu'nun gelecekteki konumunu nasıl görüyorsunuz?

M.K: Çok büyük bir haksızlık ve yanlışlık yapıldığı kanısındayım. Herkes yargılanabilir ama tutuklu yargılanmayı kesilikle doğru bulmuyoruz. Ekrem bey bizim sevgili cumhurbaşkanı adayımız. Bu zaten bir siyasetçi için büyüm bir kazanım. Onurlu bir görev. Gelişmeler önümüze neler koyar bilemiyorum. Ama hepimiz İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz.

Bunun yasalara da kamu vicdanına da aykırı olduğunu düşünüyorum.

'CHP'DE İÇ ÇATIŞMA YOK'

-CHP'de eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra başladığı iddia edilen parti içi çatışmalarla ilgili ne söylemek istersiniz?

M.K: CHP'de bir iç çatışma görmüyorum ben. Çok iç çatışmalar yaşamış, görmüş birisi olarak söyleyeyim. Partide ben bir iç çatışma yaşandığı kanısında değilim. Sayın genel başlanımız Özgür Özel de çok büyük bir çaba içinde, çok yoğun bir çalışma içinde olduğunu görüyorum. Sürekli partimiz eylem halinde. Sürekli yurttaşlar birlikteyiz. Genel başkan haftada 3 kez mesaj veriyordu. Şimdi yeni bir format içinde.

'SEÇİM BİR BUÇUK YIL SONRA YAPILACAK'

-Vatandaşlar sık sık çağrıda bulunuyor. Sizce 'Erken seçim' olacak mı?

Seçimin ben bir buçuk yıl sonra yapılacağı kanısındayım. En geç 2 yıl sonra. Bunun o zamana kadar artan bir yoğunlukta sürdürülmesi gerektiği kanısındayım.

'BİZ SEÇİMİ KANACAĞIZ'

-Türkiye'de muhalefetin iktidara alternatif olabilmesi için başka neler yapması gerektiğini düşünüyorsunuz? Türkiye'nin demokratikleşme süreci açısından önümüzdeki döneme dair umutlu musunuz?

M.K: Parti programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi'nde yapılmış olan çalışma, CHP Parti Programının somutlaştırılmasını öngören çalışma tamamlandı. Yurttaşlarla paylaşıldı. Şimdi parti içi bütünleşmeye ve dayanışmaya ağırlık vererek bu çalışmalar aynı yoğunlukta sürdürülmelidir.

Şimdi iç dayanışmayı öne çıkararak çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Biz seçimi kazanacağız. Cumhurbaşkanlığı seçimici CHP kazanacak. CHP adayı Ekrem İmamoğlu kanazacak. Türkiye'de yeni bir dönemi başlatacağız. Bu yalnızca demokrasi, demokratikleşme açısından değil, her açıdan Türkiye'nin parlayacağı bir dönem olacak.

'İMRALI'YA GİDİLMESİ DOĞRU DEĞİLDİ'

-İktidarın başlattığı "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili görüşünüz ne? Terör elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşülmesi için İmralı'ya gidildi. CHP komisyona "denetçi" olarak katıldı. Süreçle ilgili neler söylemek istersiniz.

M.K: Sürece "denetçi" olarak katılmamızı çok doğru buluyorum. Bizim önerimizdi. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde CHP böyle bir çalışmanın yapılması gerektiğini önermişti. Şimdi de onun gereğini partinin şimdiki yönetimi yani Özgür Özel yönetimi yerine getirmiş durumda. Doğrusunu yaptık. Oraya katılarak, katkı da bulunarak doğrusunu yapmaktayız.

İmralı'ya gidilmesi bence doğru değildi. Oraya gitmemekle de doğrusunu yaptı. Eğer söylenecek görüşler, öneriler varsa CHP bir çevrimiçi toplantıyla bunların alınmasını önermişti. Parti olarak İmralı'ya gitmememiz de doğru bir tavırdı.

'ERDOĞAN'IN SERT ELEŞTİRİLERDE BULUNMASI GEREK'

ABD- İsrail'in İran'a saldırmasıyla Orta Doğu'da başlayan savaş ilgili, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili yorumunuz nedir?

M.K: "Siyonist tahrik" sözcüğü yeterli değil. Bir katliam yapılıyor. Orta Doğu'da. Bir facia yaşanıyor. Ve Uluslaarası politikada şimdiye kadar görülmemiş bir durumla karşı karşıyayız. Süren müzakerelere ara veriliyor ve savaş başlatılıyor. Bu savaş bizim ve Orta Doğu halklarının sorunlarını çözecek bir savaş değil. Bu savaş, bu saldırılar sorunları daha artıracaktır bölgemizde endişesini taşıyorum. Daha sert eleştiriler de bulunması gerektiğini düşünüyorum.