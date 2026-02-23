

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Aksaray Şube Başkanı Murat Görmez, düzenlenen iftar programında basın mensuplarıyla bir araya gelerek eğitim çalışanlarının karşı karşıya olduğu sorunlara dikkat çekti. Öğretmen açığından eğitimde şiddete, ek ders ücretlerinden sendikal mevzuata kadar birçok başlıkta çözüm çağrısı yapan Görmez, “Eğitim çalışanlarının huzuru sağlanmadan kaliteli eğitim mümkün değildir” mesajı verdi.

Aksaray’da gerçekleştirilen iftar programı, yalnızca bir buluşma değil; eğitim camiasının güncel sorunlarının masaya yatırıldığı önemli bir platforma dönüştü. Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Aksaray Şube Başkanı Murat Görmez’in ev sahipliğinde düzenlenen programda, eğitim sisteminin yapısal meseleleri, çalışanların ekonomik ve sosyal hakları ile sahadaki güvenlik sorunları kapsamlı şekilde değerlendirildi. Basın mensuplarının yoğun katılım gösterdiği programda verilen mesajlar, eğitim gündeminin sıcak başlıklarını bir kez daha kamuoyunun dikkatine taşıdı.

“VESAYETE KARŞI DURDUK, YOL GÖSTERDİK”

Sendikanın kuruluş sürecine ve misyonuna değinen Başkan Görmez, örgütlü mücadelenin yalnızca özlük haklarıyla sınırlı olmadığını vurguladı.

“Kurulduğumuz günden bu yana inanç ve düşünce özgürlüğünü kısıtlayan her türlü vesayet anlayışının karşısında durduk. Yetkiyi aldığımız günden itibaren hizmet kolu çalışanlarımızın en güçlü sesi olduk” ifadelerini kullanan Görmez, Eğitim-Bir-Sen’in eğitim politikalarının şekillenmesinde aktif rol üstlendiğini belirtti.

Artan üye sayısıyla birlikte sorumluluklarının da büyüdüğünü dile getiren Görmez, “İlk günkü heyecanımızı koruyarak eğitim sisteminin daha adil, daha güçlü ve daha sürdürülebilir olması için çalışıyoruz” dedi.

EĞİTİMDE ŞİDDET GÜNDEMİN İLK SIRASINDA

Konuşmasında özellikle eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarına dikkat çeken Görmez, yasal düzenleme çağrısında bulundu.

Eğitim kurumlarının güvenli çalışma alanları olması gerektiğini belirten Görmez, eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin caydırıcı yaptırımlarla önlenmesi gerektiğini ifade etti. Bu konuda atılacak adımların hem öğretmen motivasyonu hem de eğitim kalitesi açısından kritik olduğuna işaret etti.

EK DERS VE ENFLASYON VURGUSU

Ekonomik haklar konusuna da değinen Görmez, özellikle ek ders ücretlerinin günümüz ekonomik şartları karşısında yetersiz kaldığını söyledi.

Enflasyonun kamu çalışanları üzerindeki baskısına dikkat çeken Görmez, gelir kaybının telafi edilmesi gerektiğini belirterek şu mesajı verdi:

“Eğitim çalışanlarının ekonomik refahı güçlendirilmeden sistemin sağlıklı işlemesi mümkün değildir.”

ÖĞRETMEN AÇIĞI VE PERSONEL SORUNU

Okullardaki öğretmen açığına da değinen Görmez, nitelikli ve yeterli personel istihdamının eğitim kalitesi açısından temel unsur olduğunu ifade etti.

Özellikle bazı branşlarda yaşanan eksikliğin eğitim süreçlerini olumsuz etkilediğini belirten Görmez, planlı ve sürdürülebilir atama politikalarının önemine dikkat çekti.

SENDİKAL MEVZUAT VE HAK TALEPLERİ

Başkan Görmez, mevcut sendikal mevzuatın eğitim çalışanlarının haklarını koruma noktasında güncellenmesi gerektiğini vurguladı. Daha adil ve kapsayıcı bir düzenlemenin hem çalışma barışını güçlendireceğini hem de hizmet kalitesini artıracağını ifade etti.

“Hizmet kolunun en güçlü temsilcisiyiz” diyen Görmez, sendikal mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.

KAMUOYUNDA KARŞILIK BULDU

Programda verilen mesajların eğitim camiasında ve yerel kamuoyunda yankı bulduğu gözlendi. Eğitim çalışanlarının beklentilerinin açık şekilde dile getirilmesi, çözüm odaklı bir yaklaşım olarak değerlendirildi.

İftar programında yapılan açıklamalar, eğitim çalışanlarının gündemindeki sorunların çözüm beklediğini bir kez daha ortaya koydu. Önümüzdeki süreçte hem yasal düzenlemeler hem de ekonomik iyileştirmelere yönelik adımların atılıp atılmayacağı merak konusu olurken, sendikanın konunun takipçisi olacağı vurgulandı.

Eğitim camiası şimdi, dile getirilen başlıkların somut adımlara dönüşmesini bekliyor.