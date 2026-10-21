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TBMM’de Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun odasının karşısında yer alan grubun odası önüne güvenlik şeridi çekilmesiyle başlayan tartışmalara YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir’den yazılı açıklama geldi. Emir, söz konusu uygulamanın siyasi bir arka planı olmadığını, tamamen pratik ihtiyaçlardan ve çalışma alanındaki düzeni sağlamaktan kaynaklandığını vurguladı.

"GEÇİŞLER İMKANSIZ HALE GELMİŞTİ"

Uygulamanın gerekçesini detaylandıran Murat Emir, özellikle Salı günleri koridorda oluşan yoğunluğa dikkat çekti. Odanın önündeki kalabalık nedeniyle hareket alanının kısıtlandığını belirten Emir, ziyaretçiler arasında zaman zaman küçük gerginlikler yaşandığını ifade etti.

Durumun Meclis çalışanlarına iletilmesi üzerine pratik bir önlem alındığını aktaran Emir, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışma arkadaşlarım bu durumu Meclis çalışanlarına ilettiğinde küçük bir şerit çekilmesini uygun görmüşler. Doğrusu ben de bunu isabetli değerlendirdim ve bize bir kişi geçebilecek kadar, yani konukların geçebileceği ve çay servisi yapılabilecek kadar genişlik bırakılırsa yeterli olacağını söyledim."

"SİYASİ TARTIŞMAYA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİ YADIRGIYORUM"

Güvenlik şeridinin farklı mecralara çekilmesine tepki gösteren Emir, gündemdeki onca mesele arasında bu konunun bir tartışma malzemesi yapılmasını eleştirdi. Parti içindeki pozisyonlarının son derece net olduğunu belirten Grup Başkanvekili, alınan güvenlik tedbirinin siyasi duruşlarıyla hiçbir ilgisinin olmadığını vurguladı.