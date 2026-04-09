CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol, 2023’ten yana görevini sürdürüyor. Her gün gözler önünde olan, sabit ikamet sahibi il başkanımızı sabahın köründe evine baskın düzenleyerek gözaltına almak ve İzmir’e götürmek yürüttüğünüz soruşturmaya zaten bir katkı sağlamayacak. Açık ki davet ettiğiniz anda gelip ifadesini vermekten asla çekinmeyecek il başkanımızı sabahın kör vaktinde evinden gözaltına almanız, basit bir güç gösterisinden ibaret. Biz Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol ve aynı soruşturmadan tutuklu bulunan arkadaşlarımızın masumiyetlerine sonuna kadar inanıyoruz. Süreci de çok yakından ve titizlikle takip ediyoruz."