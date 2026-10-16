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Kaynak: AA

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Fon vurgunundan CHP’deki ihraç kararlarına kadar birçok başlıkta iktidarı eleştiren Emir, Yargıtay’ın CHP’deki butlan kararı ve tedbir uygulamasına ilişkin karar vermesi gerektiğini ifade etti.

“İHRAÇLAR YOK HÜKMÜNDE OLACAKTIR”

CHP Yüksek Disiplin Kurulu’nda 48 kişinin ihraç edilmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Emir, yaşananları siyasi iktidarın muhalefeti kontrol altına alma girişimi olarak nitelendirdi.

İktidarın siyasi müdahalelerinde tedbir ve kayyım uygulamalarını kullandığını öne süren Emir, CHP’ye yönelik sürecin de bu yaklaşımın bir parçası olduğunu savundu.

CHP’deki ihraçların önceki kararların devamı olduğunu söyleyen Emir, amaçlarının partiyi iktidara bağımlı hale getirmek olduğunu iddia etti. Emir, Yargıtay’ın sürece müdahale etmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

“Hukukun kırıntısı kaldıysa Yargıtay’ın hem tedbiri kaldırması hem de bu gayrimeşru kararı yok sayması gerekir. Neyi bekliyor bilmiyoruz. Bir an evvel Yargıtay kararını vermelidir. Ve o karar da mutlaka bu butlan kararının yok sayılması olmalıdır. Dolayısıyla bütün bu ihraçlar, bütün bu yapılanlar kendiliğinden yok hükmünde olacaktır.”

Yargıtay’ın gecikmeden karar vermesi gerektiğini savunan Emir, partiye yönelik müdahalelere karşı mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek “Yolumuz iktidar yoludur” dedi.

FON KRİZİNDE İKTİDARA ELEŞTİRİ: BİR AYA YAKLAŞTI, HİÇBİR ADIM ATMADILAR

Fon krizine de değinen Emir, uluslararası endeks sağlayıcısı MSCI’ın Türkiye piyasalarına ilişkin değerlendirmelerini gündeme getirdi. MSCI’ın piyasa düzenlemelerinin yalnızca açıklanmasına değil, uygulamadaki sonuçlarına da bakacağını söylediğini aktaran Emir, Türkiye’nin yatırımcı güvenini yeniden kazanması gerektiğini ifade etti.

Fonlarda yaşanan gelişmeler karşısında yetkili kurumların yeterince hızlı hareket etmediğini öne süren Emir, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başta olmak üzere ilgili yöneticileri eleştirdi. Emir, krizin üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine rağmen sorumluların ortaya çıkarılmadığını savunarak şeffaflık çağrısı yaptı.

Yüz binlerce yatırımcının birikimlerinin risk altında kaldığını söyleyen Emir, küçük tasarruf sahiplerinin mağduriyetine dikkat çekti. SPK ve ilgili kurumların fonlardaki olağandışı yükselişler sırasında neden harekete geçmediğinin açıklanmasını isteyen Emir, yatırımcıların korunması için somut adımlar atılması gerektiğini belirtti.

“SEÇİMİ HEMEN İSTİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un seçim açıklamasına tepki göstererek, seçim takviminin önceden belirlenmiş gibi sunulmasına tepki gösterdi. Seçim kararının Meclis iradesiyle alınması gerektiğini söyleyen Emir, YENİ Parti olarak erken seçim talep ettiklerini belirtti.

Emir, Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için seçim tarihine ilişkin bir plan hazırladığı iddiasını da gündeme getirerek, böyle bir plan varsa kimlerin dahil olduğunun açıklanmasını istedi.