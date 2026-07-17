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Shylova, bugüne kadar yapılan görüşmelerde verilen taahhütlerin yerine getirilmediğini savunarak, tek beklentilerinin kızının babasından kaynaklanan yasal haklarına kavuşması olduğunu ifade etti.

Sabah gazetesinden Ömer Karahan'ın haberine göre Shylova, uzun yıllardır sabırla süreci takip ettiğini belirterek, yaşananların kendileri için hayal kırıklığına dönüştüğünü söyledi. Murat Dedeman'ın sağlığında en küçük kızının geleceğini güvence altına almak amacıyla noterde vasiyet düzenlediğini hatırlatan Shylova, aradan geçen zamana rağmen bu iradenin hayata geçirilmediğini öne sürdü.

Süreç boyunca önlerine farklı uzlaşma teklifleri getirildiğini dile getiren Shylova, iyi niyetle imzaladıkları anlaşmaların hiçbirinin uygulanmadığını iddia etti. Verilen sözlerin tutulmadığını ve üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirilmediğini savunan Shylova, Murat Dedeman'ın eşi Sevda Dedeman'ın kendilerine destek verdiğini ancak buna rağmen kızının temel haklarına hâlâ ulaşamadığını söyledi.

Kimseden ayrıcalık ya da bağış talep etmediklerini vurgulayan Shylova, tek isteklerinin Sofia Satin Dedeman'ın babasından doğan yasal miras ve diğer haklarının eksiksiz şekilde teslim edilmesi olduğunu belirtti.