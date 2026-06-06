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Dalkılıç, bir işletmede yemek yediği sırada çalınan yapay zekâ destekli müzik listelerinin kendisini rahatsız ettiğini belirterek, bu tür içeriklerin ses kalitesine ve dinleyici üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Ünlü sanatçı, yapay zekâ tarafından oluşturulan müziklerin teknik açıdan ciddi sorunlar barındırdığını savundu. Dalkılıç özellikle seslerin dönüştürülme sürecinde ortaya çıkan metalik ve robotik tonların dinleme deneyimini olumsuz etkilediğini ve üretimlerde yeterli ses dengesi sağlanamadığını öne sürdü.

Müzik prodüksiyonunda mix ve mastering süreçlerinin önemine vurgu yapan Dalkılıç, ses frekanslarındaki uyumsuzlukların dinleyiciler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini söyledi. Yapay zekâ kaynaklı müziklerin tutarsız ses yapıları nedeniyle rahatsız edici bir deneyim sunduğunu belirten sanatçı, bu durumun yalnızca müzikal kaliteyi değil, dinleyicilerin ruh hâlini de etkileyebileceğini dile getirdi.

Sesleri ordan burdan dönüştürürken metalik, robotik sesler üretiyor yapay zeka. Mix ve mastering bilgisi olmadığı için bi denge olasılığı yok. Bizim bütün hayatımız dengeyle makbuldür. Tutarsız fazlarla dolu bir işkenceye maruz kaldığınızı bilin. Bunun ruhunuzu tahrip… — Murat Dalkılıç (@MuratDalkilic) June 6, 2026

Paylaşımında sektör temsilcilerine ve içerik üreticilerine de çağrıda bulunan Dalkılıç, yapay zekâ ile üretilen müziklerin yaygınlaşmasının olası sonuçlarının daha kapsamlı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Sanatçının açıklamaları, müzik dünyasında yapay zekâ teknolojilerinin kullanımına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.