Murat Dalkılıç bir süredir ünlü oyuncu Özgü Kaya ile aşk yaşıyor. Aşkları dolu dizgin devam eden Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı yapay zeka paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü isim son paylaşımında yapay zeka kullanmayı bıraktığını belirtti.

“CHATGPT'Yİ SİLDİM”

Dalkılıç paylaşımından şu ifadeleri kullandı: ChatGpt'yi sildim. Böyle bir yalancı yok inanılmaz atıyor. Bazen boşluğuma geliyor ondan saçma sapan yardımlar falan istiyorum, cevabını bildiğim."

"APTALCA BİR ZARARA GİRDİM"

Dün aptalca bir zarar girdim, ben yanlış yönlendirdiği için. 'Seni terk ediyorum' dedi 'Gitme diye yalvaracak halim yok' dedi. Pislik."