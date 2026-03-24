Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Murat Dalkılıç, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sıkça gündeme gelmeye devam ediyor.
Murat Dalkılıç’tan hayranlarına müjde: 13 kez burun operasyonu geçirmişti
Zorlu bir sağlık sürecinden geçen Murat Dalkılıç’tan sevindiren haber geldi. 13. operasyonun ardından “İki sene sonra bir burnum oldu” diyerek son halini paylaşan ünlü şarkıcı, iyileşme sürecine dair detayları anlatırken “estetik” iddialarına da son noktayı koydu.
Yıllardır müzik dünyasındaki başarısıyla öne çıkan ünlü şarkıcı, sahne performansları ve üretkenliğiyle geniş bir hayran kitlesine sahip. Ancak Dalkılıç, son dönemde müziğinden çok yaşadığı sağlık sorunlarıyla konuşuluyor.
42 yaşındaki pop yıldızı, 2019 yılında konuk olduğu bir programda doğuştan burnundaki kemiklerin dışarıya yönelme sorunu olduğunu belirtmiş ve ilkokul yıllarından beri yaşadığı bu sağlık sorunundan söz etmişti.
Bu rahatsızlık nedeniyle tam 12 kez ameliyat olan Dalkılıç, geçtiğimiz haftalarda sonu gelmeyen burun ameliyatlarına bir yenisini daha ekleyerek 13. defa bıçak altına yatmıştı.
“İKİ SENE SONRA BURNUM OLDU”
Son olarak bir dizi burun ameliyatı geçiren Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı peş peşe hikaye yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: “Kritik bir süreç geçirdim. İyileşme süreci gayet güzel gidiyor.
Konuşmam yavaş yavaş yerine geliyor, şarkı söylemem de yavaş yavaş yerine gelince sahnelere başlayacağım. Birazcık ağır bir süreç geçirdiğim için iyileşirken de böyle dikkatli yaşamaya çalışıyorum. Çok fazla zorlamamaya çalışıyorum. Çünkü iki seneden sonra bir burnum oldu çok şükür”
“ÇOCUĞUM ESTETİK DEĞİL”
“Estetik yaptırdı” haberlerine de değinen Dalkılıç sitem ederek, “Daha önce görmüş olduğunuz o protezden artık kurtulduk. ‘Yanlış estetik yaptırmışsın yine olmamış’ diyenlere gülerek bakıyorum. ‘Çocuğum estetik değil’ deyip öyle laf yetiştirmek istemiyorum. Çok şükür... Yani ayakta bir burnumuz var. Bu şu anda bizi bayağı bir mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.
“DOKTOR VE BENİM HATAM VAR”
Dalkılıç bu sürecin kendini nasıl etkilediğine dair de konuşarak şunları söylemişti: “Hastalık etkiliyor, kolay bir şey değil. Benimki nefes alamamaktan kaynaklanan bir şey olduğu için çok zor. İki sene oldu, uzun sürdü. Normal günlük hayatımızı etkiledi. Biraz mesleğe ara verdim. Doktor ve benim hatam var”
MURAT DALKILIÇ KİMDİR?
Murat Dalkılıç, tam adıyla Sırrı Murat Dalkılıç, Türk pop müziğinin önde gelen şarkıcı, şarkı yazarı ve oyuncularından biridir. 7 Ağustos 1983 tarihinde doğdu. Aslen Kuşadası’nda büyüdü, ilk ve orta öğrenimini orada tamamladı.
Lise yıllarında profesyonel basketbol oynamış, hatta Kuşadasıspor’da kısa süre forma giymiştir. Ancak müziğe olan tutkusu ağır basmış ve basketbolu bırakarak müzik kariyerine odaklandı.
15 yaşında okulunda ilk müzik grubunu kurup solistlik yapmış, piyano eğitimi aldı. Kariyerinin başlarında İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin birçok şehrinde barlarda, canlı müzik mekanlarında gitar çalarak sahne deneyimi kazandı.
Eğitim hayatına önem veren Dalkılıç, İstanbul Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nden 2012 yılında mezun oldu.
Ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Sinema ve Televizyon alanında yüksek lisans (master) yaptı. Bu eğitimler hem oyunculuk hem de prodüksiyon tarafındaki yetkinliğini güçlendirdi.
Murat Dalkılıç, profesyonel müzik kariyerine 2008 yılında çıkardığı “Kasaba” adlı EP/single ile adım attı. Bu şarkı büyük ses getirmiş ve onu geniş kitlelere tanıtmıştı.
2010 yılında ilk stüdyo albümü Merhaba’yı yayımlamış; “La Fontaine”, “Külah” ve “Dönmem” gibi parçalarla listelerde üst sıralara yükselmiştir.
2012’de Bir Güzellik Yap albümüyle büyük bir turneye çıkmış, yaklaşık 2 milyon kişiye konser vermiştir.
2014’te Daha Derine,
2016’da Epik (çoğu şarkının söz ve müziği kendisine ait),
2019’da Afeta albümlerini çıkarmıştır.
Son yıllarda “Yerin Dibi”, “CHE”, “Can”, “Heybeli” gibi single’lar ve akustik versiyonlarla müzik hayatına devam etmektedir. Pop ve dance tarzında enerjik, duygusal ve ritmik şarkılarıyla tanınır. Kariyeri boyunca 40’tan fazla ödül almış, üniversiteler, radyolar ve sosyal projelerde sıkça yer almıştır.Ayrıca Gig Medya adlı şirketini kurarak müzik ve film yapımcılığına adım atmış, “Ustalar Alemi” filminin yönetmenliğini yapmış, “Dünya Hali” gibi projelerde yapımcı ve oyuncu olarak görev almıştır.
OYUNCULUK KARİYERİ
Oyunculuk eğitimi alan Dalkılıç, sinemada da boy göstermişti:
2015 – “Mazlum Kuzey” (konuk oyuncu)
2016 – “Bizans Oyunları” (başrol)
Diğer yapımlarda da yer almış, animasyon ve film prodüksiyonuyla ilgilenmiştir.
ÖZEL HAYATI
24 Ağustos 2015’te oyuncu Merve Boluğur ile evlenmiş, ancak evlilik 11 Eylül 2017’de sona ermiştir.
2017-2020 arası oyuncu Hande Erçel ile ilişkisi olmuş, bir dönem nişanlanmışlardır.
2022’de oyuncu Sitare Akbaş ile kısa süreli bir ilişkisi olmuştur.