Hit parçaları ve etkileyici sahne performanslarıyla magazin gündeminden düşmeyen Murat Dalkılıç, kısa süre önce burnundan 13. kez ameliyat olduğunu duyurmuştu.
Murat Dalkılıç 13. kez burun ameliyatı oldu: Bandajlar çıktı, İşte son hali
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, burnundan 13. kez geçirdiği ameliyatın ardından günler sonra bandajlarını çıkardı. Popüler sanatçı, son operasyonunun bitiminde bandajlarını kaldırarak yeni görünümünü hayranlarıyla paylaştı.Taner Yener
"AMELİYATIM İYİ GEÇTİ"
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dalkılıç, "Geçmiş olsun mesajlarınız, aramalarınız için çok teşekkür ederim. Dönemediğim için affedin, kendime yeni gelebiliyorum. Ameliyatım iyi geçti. Çok şükür doktorum dün güzel şeyler söyledi. Umutlandık. İnşallah bu meselenin ebediyen hakkından geleceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
SON HALİNİ PAYLAŞTI
42 yaşındaki sanatçı, 2019’da katıldığı bir programda doğuştan gelen burun kemiği dışarı yönelme sorununu anlatmış ve ilkokul yıllarından beri bu sağlık problemiyle mücadele ettiğini belirtmişti.
Dalkılıç, 3 Mart’ta burnundan 13. kez ameliyat olduğunu açıklamıştı. Ünlü isim, operasyonun üzerinden geçen günlerde bandajlarının çıkarıldığını belirterek son halini takipçileriyle buluşturdu.
MURAT DALKILIÇ KİMDİR?
Murat Dalkılıç, tam adıyla Sırrı Murat Dalkılıç, Türk pop müziğinin tanınmış şarkıcı, şarkı yazarı, besteci ve oyuncusudur.
7 Ağustos 1983 tarihinde İzmir'de doğdu. Çocukluğu ve ilk-orta öğrenimi Kuşadası'nda geçti. Gençliğinde basketbolla profesyonel düzeyde ilgilendi, 17 yaşında Kuşadası Spor takımıyla oynadı ve bir süre müzik kariyerini askıya aldı. 15 yaşında piyano eğitimi aldı, ilk müzik grubunu kurdu.
Eğitimine Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde devam etti ve mezun oldu. Daha sonra Bilgi Üniversitesi'nde sinema-televizyon oyunculuğu üzerine yüksek lisans yaptı.
Müzik kariyerine 2008 yılında "Kasaba" şarkısıyla çıkış yaparak başladı. 2010'da "La Fontaine", "Kasaba" gibi hitlerle geniş kitlelere ulaştı.
Güçlü sesi, enerjik sahne performansları ve hit şarkılarıyla 2010'lu yılların popüler isimlerinden biri oldu.
Albümleri arasında "Here I Am", "Bir Güzellik Yap", "Daha Derine", "Epik" gibi çalışmalar yer alıyor. Ayrıca oyunculuk yaptı; diziler ve programlarda rol aldı.
Özel hayatında 24 Ağustos 2015'te oyuncu Merve Boluğur ile evlendi, ancak çift 11 Eylül 2017'de boşandı. Çocukları bulunmuyor.