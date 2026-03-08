Murat Dalkılıç 13. kez burun ameliyatı oldu: Bandajlar çıktı, İşte son hali

"AMELİYATIM İYİ GEÇTİ"



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dalkılıç, "Geçmiş olsun mesajlarınız, aramalarınız için çok teşekkür ederim. Dönemediğim için affedin, kendime yeni gelebiliyorum. Ameliyatım iyi geçti. Çok şükür doktorum dün güzel şeyler söyledi. Umutlandık. İnşallah bu meselenin ebediyen hakkından geleceğiz" ifadelerini kullanmıştı.