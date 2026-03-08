Yeniçağ Gazetesi
08 Mart 2026 Pazar
İstanbul
Murat Dalkılıç 13. kez burun ameliyatı oldu: Bandajlar çıktı, İşte son hali

Murat Dalkılıç 13. kez burun ameliyatı oldu: Bandajlar çıktı, İşte son hali

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, burnundan 13. kez geçirdiği ameliyatın ardından günler sonra bandajlarını çıkardı. Popüler sanatçı, son operasyonunun bitiminde bandajlarını kaldırarak yeni görünümünü hayranlarıyla paylaştı.

Taner Yener Taner Yener
Murat Dalkılıç 13. kez burun ameliyatı oldu: Bandajlar çıktı, İşte son hali - Resim: 1

Hit parçaları ve etkileyici sahne performanslarıyla magazin gündeminden düşmeyen Murat Dalkılıç, kısa süre önce burnundan 13. kez ameliyat olduğunu duyurmuştu.

Murat Dalkılıç 13. kez burun ameliyatı oldu: Bandajlar çıktı, İşte son hali - Resim: 2

"AMELİYATIM İYİ GEÇTİ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dalkılıç, "Geçmiş olsun mesajlarınız, aramalarınız için çok teşekkür ederim. Dönemediğim için affedin, kendime yeni gelebiliyorum. Ameliyatım iyi geçti. Çok şükür doktorum dün güzel şeyler söyledi. Umutlandık. İnşallah bu meselenin ebediyen hakkından geleceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Murat Dalkılıç 13. kez burun ameliyatı oldu: Bandajlar çıktı, İşte son hali - Resim: 3

SON HALİNİ PAYLAŞTI

42 yaşındaki sanatçı, 2019’da katıldığı bir programda doğuştan gelen burun kemiği dışarı yönelme sorununu anlatmış ve ilkokul yıllarından beri bu sağlık problemiyle mücadele ettiğini belirtmişti.

Murat Dalkılıç 13. kez burun ameliyatı oldu: Bandajlar çıktı, İşte son hali - Resim: 4

Dalkılıç, 3 Mart’ta burnundan 13. kez ameliyat olduğunu açıklamıştı. Ünlü isim, operasyonun üzerinden geçen günlerde bandajlarının çıkarıldığını belirterek son halini takipçileriyle buluşturdu.

Murat Dalkılıç 13. kez burun ameliyatı oldu: Bandajlar çıktı, İşte son hali - Resim: 5

MURAT DALKILIÇ KİMDİR?

Murat Dalkılıç, tam adıyla Sırrı Murat Dalkılıç, Türk pop müziğinin tanınmış şarkıcı, şarkı yazarı, besteci ve oyuncusudur.

Murat Dalkılıç 13. kez burun ameliyatı oldu: Bandajlar çıktı, İşte son hali - Resim: 6

7 Ağustos 1983 tarihinde İzmir'de doğdu. Çocukluğu ve ilk-orta öğrenimi Kuşadası'nda geçti. Gençliğinde basketbolla profesyonel düzeyde ilgilendi, 17 yaşında Kuşadası Spor takımıyla oynadı ve bir süre müzik kariyerini askıya aldı. 15 yaşında piyano eğitimi aldı, ilk müzik grubunu kurdu.

Murat Dalkılıç 13. kez burun ameliyatı oldu: Bandajlar çıktı, İşte son hali - Resim: 7

Eğitimine Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde devam etti ve mezun oldu. Daha sonra Bilgi Üniversitesi'nde sinema-televizyon oyunculuğu üzerine yüksek lisans yaptı.

Murat Dalkılıç 13. kez burun ameliyatı oldu: Bandajlar çıktı, İşte son hali - Resim: 8

Müzik kariyerine 2008 yılında "Kasaba" şarkısıyla çıkış yaparak başladı. 2010'da "La Fontaine", "Kasaba" gibi hitlerle geniş kitlelere ulaştı.

Murat Dalkılıç 13. kez burun ameliyatı oldu: Bandajlar çıktı, İşte son hali - Resim: 9

Güçlü sesi, enerjik sahne performansları ve hit şarkılarıyla 2010'lu yılların popüler isimlerinden biri oldu.

Murat Dalkılıç 13. kez burun ameliyatı oldu: Bandajlar çıktı, İşte son hali - Resim: 10

Albümleri arasında "Here I Am", "Bir Güzellik Yap", "Daha Derine", "Epik" gibi çalışmalar yer alıyor. Ayrıca oyunculuk yaptı; diziler ve programlarda rol aldı.

Murat Dalkılıç 13. kez burun ameliyatı oldu: Bandajlar çıktı, İşte son hali - Resim: 11

Özel hayatında 24 Ağustos 2015'te oyuncu Merve Boluğur ile evlendi, ancak çift 11 Eylül 2017'de boşandı. Çocukları bulunmuyor.

Murat Dalkılıç 13. kez burun ameliyatı oldu: Bandajlar çıktı, İşte son hali - Resim: 12
Murat Dalkılıç 13. kez burun ameliyatı oldu: Bandajlar çıktı, İşte son hali - Resim: 13
Murat Dalkılıç 13. kez burun ameliyatı oldu: Bandajlar çıktı, İşte son hali - Resim: 14
Murat Dalkılıç 13. kez burun ameliyatı oldu: Bandajlar çıktı, İşte son hali - Resim: 15
Murat Dalkılıç 13. kez burun ameliyatı oldu: Bandajlar çıktı, İşte son hali - Resim: 16
