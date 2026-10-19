Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Uşak / Hüseyin Demir-Murat Sarıgöz / Yeniçağ



Gürlek, Comburt ve Ayrancı köyleri ile çevre köylerin muhtarları ve Banaz halkı, Murat Dağı’nda maden nöbeti tutuyor.

İdare Mahkemesi, yaklaşık 20 gün önce itiraz yolu kapalı olarak yürütmenin durdurulması kararı vermesine rağmen şirket, inşaat faaliyetine hızlanarak devam ediyor.

Bölgeye yine iki tır malzeme gelince köylüler tırların önünü kesti. Tırlar, köye yakın bir yerde yol kenarında bekliyor. Köylüler, tırların GES sahasına girmemesi için bölgeden ayrılmıyor.

Köylülere ve nöbet tutanlara destek veren Banaz İYİ Parti İlçe Başkanı Galip Demir, şunları söyledi:

“Kütahya, Uşak ve Murat Dağı çevre köyleri; suyu ortak, kaderi ortak, geleceği ortak olan bu iki ilimizin suyuna göz diken madencilere sonuna kadar direneceğiz. Susuz hayat olmayacağını bilmeyen bu madencilere geçit vermeyeceğiz. Bu tırların gerekirse hep beraber önüne yatarız. Köylülerimizi ve Banaz halkını dayanışma nöbetlerine dökeriz. Devletime sesleniyorum: Sata sata doymadınız! Bırakın bu dağ, bu su da köylerin olsun. Suyumuzu, dağımızı vermeyiz.” dedi.