Murat Cemcir'in şirketi iflas etti

Kendi yapım şirketini kurmadan önce yer aldığı 5 filmle 20 milyonluk toplam izleyici barajını aşan Cemcir, TR 40 33 çatısı altında 'Çalgı Çengi İkimiz' ve 'Ailecek Şaşkınız' gibi büyük gişe başarıları yakalayan projelere imza attı.