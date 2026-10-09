Türk sinemasında milyonlarca izleyiciye ulaşan projelere imza atan ünlü oyuncu Murat Cemcir'in yapım şirketi TR 40 33 Productions resmen iflas etti.
Murat Cemcir'in şirketi iflas etti
Mahkeme, Ünlü oyuncu Murat Cemcir'in yapım şirketinin iflasına karar verdi.Süleyman Çay
İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, bir süredir mali zorluklar yaşayan şirket hakkında iflas kararı verdi.
Murat Cemcir ve yönetmen-senarist Selçuk Aydemir ortaklığında 2016 yılında kurulan şirket, sinema sektörüne iddialı bir giriş yapmıştı.
Kendi yapım şirketini kurmadan önce yer aldığı 5 filmle 20 milyonluk toplam izleyici barajını aşan Cemcir, TR 40 33 çatısı altında 'Çalgı Çengi İkimiz' ve 'Ailecek Şaşkınız' gibi büyük gişe başarıları yakalayan projelere imza attı.
Ancak şirket son yıllarda girdiği darboğazı aşamadı; yapımcılığını üstlendikleri son sinema filmi 2022 yılında vizyona giren ‘Mahalleden Arkadaşlar’ oldu.
Sarıyer Maslak'taki Beybi Giz Plaza'da faaliyet gösteren TR 40 33 Film Yapım Bilişim Organizasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi için hukuki süreç tamamlandı.
İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2026/327 Esas sayılı dava dosyası üzerinden yürüttüğü yargılama sonucunda, 1 Ekim 2026 tarihi ve saat 14:48 itibarıyla şirketin iflasının açılmasına hükmedildi.
Söz konusu karar, İcra ve İflas Kanunu'nun 166. maddesi gereğince ilanen tebliğ edilirken, iflas süreci İflas Müdürlüğü'nün 2026/18 sayılı dosyasına kaydedilerek resmiyet kazandı.