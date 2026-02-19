Murat Cemcir'den günler sonra ilk paylaşım: İç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı

“Kardeş Payı” ve “İşler Güçler” gibi geniş kitleler tarafından ilgiyle takip edilen yapımlarda rol alan Cemcir, üç gün boyunca yoğun bakımda kaldığını ve bu sürecin hayatının en uzun saatleri olduğunu ifade etti.
İç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılmasının ardından bir süre yoğun bakımda tedavi gören Murat Cemcir,. geçtiğimiz aralık ayında yaşanan sağlık sorunuyla sevenlerini endişelendirmişti. Başarılı oyuncu, tedavi sürecini tamamlayarak sağlığına kavuşmuştu. Sosyal medya hesabından son halini paylaştı.Mehmet Ertaş
Sağlık çalışanlarına teşekkür eden oyuncu, özellikle doktorlara, hemşirelere ve hastane personellerine teşekkürlerini iletmişti.
Paylaşımında yaşadığı süreci “ikinci hayat” olarak nitelendiren Cemcir, ailesine, dostlarına ve kendisine destek olan herkese şükranlarını sundu.
Ameliyat sürecini değerlendirdiklerinde büyük bir tehlike atlattığını fark ettiklerini belirten oyuncu, doğum gününe yoğun bakımda girmenin ise yaşadığı sürecin unutulmaz bir anısı olduğunu söyledi.
İstirahat dönemine geçtiğini söyleyen ünlü oyuncu, kendisine refakat eden yakınlarına da ayrıca teşekkür etmişti.
Günler sonra gelen son paylaşımında ise rutin yaşamına döndüğünü belirten oyuncunun sağlıklı görüntüsü, hayranlarını sevindirdi.