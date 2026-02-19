Yeniçağ Gazetesi
19 Şubat 2026 Perşembe
İstanbul 12°
İSTANBUL’UN YENİ BAŞSAVCISI BELLİ OLDU
Murat Cemcir'den günler sonra ilk paylaşım: İç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı

Murat Cemcir'den günler sonra ilk paylaşım: İç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı

İç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılmasının ardından bir süre yoğun bakımda tedavi gören Murat Cemcir,. geçtiğimiz aralık ayında yaşanan sağlık sorunuyla sevenlerini endişelendirmişti. Başarılı oyuncu, tedavi sürecini tamamlayarak sağlığına kavuşmuştu. Sosyal medya hesabından son halini paylaştı.

Mehmet Ertaş
Son Güncelleme:
Murat Cemcir'den günler sonra ilk paylaşım: İç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı

“Kardeş Payı” ve “İşler Güçler” gibi geniş kitleler tarafından ilgiyle takip edilen yapımlarda rol alan Cemcir, üç gün boyunca yoğun bakımda kaldığını ve bu sürecin hayatının en uzun saatleri olduğunu ifade etti.

Murat Cemcir'den günler sonra ilk paylaşım: İç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden oyuncu, özellikle doktorlara, hemşirelere ve hastane personellerine teşekkürlerini iletmişti.

Murat Cemcir'den günler sonra ilk paylaşım: İç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı

Paylaşımında yaşadığı süreci “ikinci hayat” olarak nitelendiren Cemcir, ailesine, dostlarına ve kendisine destek olan herkese şükranlarını sundu.

Murat Cemcir'den günler sonra ilk paylaşım: İç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı

Ameliyat sürecini değerlendirdiklerinde büyük bir tehlike atlattığını fark ettiklerini belirten oyuncu, doğum gününe yoğun bakımda girmenin ise yaşadığı sürecin unutulmaz bir anısı olduğunu söyledi.

Murat Cemcir'den günler sonra ilk paylaşım: İç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı

İstirahat dönemine geçtiğini söyleyen ünlü oyuncu, kendisine refakat eden yakınlarına da ayrıca teşekkür etmişti.

Murat Cemcir'den günler sonra ilk paylaşım: İç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı

Günler sonra gelen son paylaşımında ise rutin yaşamına döndüğünü belirten oyuncunun sağlıklı görüntüsü, hayranlarını sevindirdi.

Murat Cemcir'den günler sonra ilk paylaşım: İç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı
