Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi’nde geçirdiği operasyonun ardından ameliyat bölgesinde gelişen şişlik, kızarıklık ve akıntı şikâyetleri nedeniyle cezaevi revirine başvurdu. 17 Ocak'ta akşam saatlerinde yapılan ilk değerlendirme üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından muayene edilen Çalık’ın, operasyon bölgesindeki yaranın henüz kapanmadığı, dikişlerin alınmadığı ve enfeksiyon riskinin devam ettiği tespit edildi. Bunun üzerine Çalık, İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

HASTANE-CEZAEVİ ARASINDA MEKİK

Ancak Çalık’ın, bugün ameliyatın yapıldığı Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi’nde dikişlerinin alınmasını ve kontrollerinin aynı hastanede yapılmasını talep etmesi üzerine, işlemlerin ardından yeniden cezaevine sevk edildiği öğrenildi.

Konuya ilişkin İzmir Şehir Hastanesi önünde açıklamalarda bulunan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Artık yeter. Artık canımıza tak dedi. Artık iş Murat Çalık başkanın hayatına kastetmeye doğru adım adım değil koşar adım gidiyor. Türkiye'de tırnağınız kanasa eğer bir operasyon yapılıyorsa o operasyonu hangi hastanede yaptırıyorsanız o hastanede kontrol olursunuz. O operasyonu hangi doktor yapıyorsa o doktora kontrol ettirilirsiniz. Şimdi Murat Çalık başkan biliyorsunuz kanserle mücadele ediyor. Buna rağmen hastanede değil cezaevinde buna rağmen evinde değil cezaevine götürülüyor İzmir'de Katip Çelebi Hastanesi'nde ameliyat ediliyor. Ancak dikişleri alınacak, kontrolü yapılacak. Hatta iki gün önce gece saatlerinde biliyorsunuz bir sorun yaşadı. Orada bir ödem oldu. Bir su topladı. Yine hastaneye getirilmek zorunda kaldı. Ancak kendi doktoruna götürülmüyor. Yine İzmir Şehir Hastanesi'ne getiriliyor. Size tek sorum var. Aranızdan herhangi biri veya Türkiye'de herhangi bir yurttaşımız ne zaman kontrol için ameliyat edildiği hastaneye değil de başka bir hastaneye götürülmüş ne zaman ameliyat eden doktora değil de başka bir doktora kontrol ettirilmiş? Allah aşkına bunu yaşayan biri varsa bunu bize söylesin" dedi.