Boynun kitle tespit edilen, İBB soruşturmasında tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık İzmir'de bulunan Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 10.35'te ameliyata alındı. Çalık'ın ameliyatı yaklaşık 3 saat sürdü.

'MELEKLERE EMANET ETTİM'

Sözcü TV'ye konuşan Mehmet Murat Çalık’ın annesi Gülseren Çalık, "Ameliyata girdi. Sağ salim çıkmasını diliyorum. Meleklere emanet ettim onu" demişti.

Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz günlerde yeniden hastaneye kaldırılmıştı.

Daha önce iki kez kanseri atlatan Çalık, cezaevinde bulunduğu süre zarfında lenfoma şüphesiyle ameliyat edilmiş, ardından anjiyo operasyonu geçirmiş ve iki kez kemik biyopsisi uygulanmıştı.