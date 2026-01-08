İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonlar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan ve İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı.

Murat Çalık, İzmir Karabağlar'daki Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Biyopsi konusunda doktorlarla görüş alışverişinde bulunulacağı öğrenildi.

‘DOKTORLAR BİZZAT GÖRÜŞMEK İSTEDİ’

Halk TV'ye konuşan Murat Çalık'ın eşi Zehra Çalık, "2-3 hafta önce boynundan biyopsi alınmıştı. Yetersiz gelmiş. Doktorlar kitlenin tamamını almak istiyor. Ancak bu çok riskli bir cerrahi müdahale. Çünkü şah damara yakın bir nokta. O yüzden doktorlar Murat ile bizzat görüşmek istedi. Ne karar verecekler bilmiyorum. Yüreğimiz ağzımızda biz de bekliyoruz alacakları kararı..." ifadelerini kullandı.

2 KERE AMELİYAT OLMUŞTU

Çalık'ın daha önce kanser nedeniyle iki defa ameliyat olduğu, ve lenfoma kanserinin nüksetme ihtimalinin olduğu belirtilmişti.