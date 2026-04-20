Ünlü isim, sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıyla dikkat çekerek Doku’nun bulunmasına yönelik farkındalığın artmasına katkı sağladı.

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturma dosyası yeniden açılmıştı. Bu süreçte, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel, cumartesi gecesi tutuklandı.

Gelişmelerin ardından Murat Boz da altı yıl önce kaybolan Gülistan Doku’yla ilgili bir paylaşım yaparak konunun yeniden gündeme taşınmasına katkıda bulundu.

“BİR KAYBIN DEĞİL BİR BEKLEYİŞİN ADI”

Boz, "Gülistan… Adın bir süredir bir kaybın değil, bir bekleyişin adı. Bir annenin, bir babanın her gün yeniden başlayan duası, bir evin hiç sönmeyen ışığı, bir ülkenin içinde taşıdığı ince bir sızı. Biz seni tanımadık belki ama içimizde bir yer seni biliyor. Eksik kalan her şeyden, yarım bırakılan her hayalden. Dileğim; hakikatin gecikmeden gelmesi, bir annenin yüreğine bir gün olsun su serpilmesi ve hiçbir genç kadının bir daha böyle bir karanlığa bırakılmaması. Gülistan Doku… Unutmadık. Unutmayacağız" ifadelerini kullandı.