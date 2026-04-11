Özellikle sahne kıyafetleri üzerinden yapılan yorumlar geceye damgasını vururken, ikili arasındaki konuşma kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı.

Volkswagen Arena’da gerçekleşen etkinlikte sahne alan Murat Boz ve Hadise, izleyicilere enerjisi yüksek bir gece yaşattı. Zaman zaman aralarında geçen eğlenceli diyaloglar salonda gülüşmelere neden oldu.

Gecenin en çok konuşulan anı ise sahne kostümleri üzerine yaptıkları yorumlardı. Murat Boz, Hadise’nin tarzına göndermede bulunarak “Ben o kadar cesur olamıyorum, mesele bu” ifadelerini kullandı.

Hadise ise bu sözlere “Ama sen de gömleğini epey açmışsın, buradan kaslarını hissetmek mümkün” diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine Boz, espriyi sürdürerek “Karşımda böyle giyinme, dikkatimi dağıtıyorsun” dedi.

Uzun yıllardır yakın arkadaş oldukları bilinen ikilinin bu samimi atışması, kısa sürede büyük ilgi gördü.