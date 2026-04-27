Tunceli’de kaybolduğu günden beri kendisinden haber alınamayan Doku’ya ilişkin soruşturma dosyası yeniden gündeme gelmişti. Bu süreçte Murat Boz, genç kadın için bir şarkı kaleme aldı. Söz ve müziği kendisine ait olan eser, bir ağıt niteliğinde hazırlandı. Kayıp bir yaşamın ardından hissedilen derin acıyı ve toplumda bıraktığı izi yansıtan parçanın düzenlemesi ise Mustafa Ceceli tarafından yapıldı.

Şarkı için hazırlanan lirik video bugün YouTube’da yayınlanacak. Eser, 30 Nisan itibarıyla tüm dijital platformlarda dinlenebilecek. Ayrıca parçadan elde edilecek telif gelirinin tamamı Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı’na bağışlanacak.

Sanatçı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Gülistan Doku’nun adının artık bir kaybın ötesinde, süregelen bir bekleyişi simgelediğini ifade etmişti. Ailelerin hiç bitmeyen umutlarına ve toplumun içinde taşıdığı derin sızıya dikkat çeken Boz, gerçeğin bir an önce ortaya çıkmasını temenni ettiğini ve benzer acıların bir daha yaşanmaması gerektiğini vurgulamıştı.