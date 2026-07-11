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Habertürk yazarı Murat Bardakçı, kaleme aldığı “NATO’yu mehter ile uğurladık” başlıklı köşe yazısında, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen NATO Zirvesi’nde, dünya liderlerinin yeniçeri kostümlü askerler ve mehter marşıyla karşılanması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yazısına “Bazı gazetecilerin takıntı halini almış fikirleri vardır. Bende de böyle birkaç takıntı mevcuttu: Meselâ, imparatorluk zamanından kalma sarayların devlet geleneğimizin asırlar öncesine uzandığını gösterdikleri için kullanmamız gerektiğine inanırdım” ifadeleriyle başlayan Bardakçı, “Başka bir takıntım da, Türkiye’ye gelen yabancı devlet adamları için yapılan karşılaşma törenlerinde yeniçerilerin yer alması ve mehter müziğinin çalınmasıydı.” sözlerini sarf etti.

“SARAYLAR HER ZAMAN PROTOKOL MEKANI İDİLER”

Bu konuları son 25 sene içerisinde ısrarla tekrar ettiğini ifade eden Bardakçı, Prof. Dr. Erhan Afyoncu’nun da kendisiyle aynı fikirde olduğunu belirterek “Devlet, sarayları aslında 27 Mayıs darbesine kadar sık sık kullanmıştı. Atatürk’ün, İsmet İnönü’nün ve Celal Bayar’ın cumhurbaşkanlığı dönemlerinde Topkapı haricindeki saraylar ve kasırlar her zaman birer protokol mekânı idiler. Yabancı misafirler burada ağırlanır, Dolmabahçe’nin muayede salonunda kalabalık davetler verilir, daha küçük davetler de Şale’de yapılırdı. Ama, bu işe 27 Mayıs darbesi son verdi” dedi.

Bardakçı, şimdilerde Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olan sarayların birkaç yıl öncesine kadar TBMM idaresinde olduğunu söyleyerek “Buralarda tam bir memur sultası vardı ve saraylar seçimleri kazanamayıp “danışman” yahut “uzman” unvanı almış olan bazı sâbık milletvekillerinin eşlerini-dostlarını mükellef odalarda ağırlamalarına yarardı” ifadelerine yer verdi.

Sarayların birkaç yıl önce Cumhurbaşkanlığı’na bağlandığını ifade eden Bardakçı, “Şimdi gerektiğinde Cumhurbaşkanı da kullanıyor, yabancı misafir de ağırlanıyor, toplantı mekânı da oluyorlar ve hattâ bazı ramazanlarda buralarda iftar bile veriliyor” sözlerini sarf etti.

“YABANCI DEVLET ADAMLARINI YENİÇERİLER İLE KARŞILAMAMIZ GEREKİRDİ”

Murat Bardakçı, yazısının devamında “Bir diğer hayalim, yahut takıntım, yabancı liderler için yapılan karşılama törenlerinde merasim kıt’asının yanı sıra tarihimizi aksettirecek yeniçeri giysilerine bürünmüş askerlerin de yer alması idi.” derken “Yabancı devlet adamlarını en göze çarpacak tarihî sembollerimiz olan yeniçeriler, levendler ve mehter takımı ile karşılamamız; saraylarda ağırlamamız ve protokol nöbetlerini de tarihî giysiler içerisindeki birliklere vermemiz gerekirdi” ifadelerini kullandı.

Böyle bir karşılama ve ağırlamanın gelen misafirleri etkileyeceğini ifade eden Bardakçı, “Genç bir devlete değil, köklü bir medeniyetin haşmetli temsilcisine gelmiş olduğunu hissettirecekti” dedi.

“İLERİ DEMOKRASİLERDE DE RASTLANIYORDU”

Sözlerinin devamında, “Zaten benzer uygulamalara en ileri demokrasilerin hüküm sürdüğü memleketlerde de rastlanıyordu. İngiltere Kraliçesi’nin ayı postundan yapılmış ve gözlerine kadar inen başlıklar takan kırmızı ceketli muhafızlarından bahsetmeme lüzum yok, zira İngiltere zaten monarşi idi” ifadelerine yer veren Bardakçı; İsveç, Norveç ve Danimarka’da da uygulamanın bu şekilde olduğunu aktardı.

Bardakçı, Kıt’a Avrupası’ndaki cumhuriyetlerde de durumun aynı olduğunu bildirerek şu ifadelere yer verdi:

“Paris’teki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee’nin, Başbakanlık Ofisi olan Hotel Matignon’un, Meclis’in, Senato’nun ve Adalet Sarayı’nın önünde Napolyon devri üniformalarına bürünmüş miğferli ve kılıçlı muhafızlar vardı. Roma’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale’nin muhafızları altı asır öncesinden, Savoy Prensliği’nden kalma “Corazzieri” yani “Haçlı” üniformaları içerisinde idiler. Atina’daki Meçhul Asker Anıtı’nın, Meclis’in ve Başkanlık Sarayı’nın önünde eteklikleri ve ponponlu patikleri ile baleyi andıran hareketler yapan “Evzon”ları görürdünüz. Kremlin’deki Rus tören birlikleri Çarlık devrinin üniformalarını giyerler, Bulgarlar da karşılama törenlerine tarihî figürleri olan “çeteci”leri getirirlerdi.”

Söz konusu görüntülerin en etkileyicisinin Moğolistan’da olduğunu ifade eden Bardakçı, Moğolistan’da yabancı devlet adamlarını Cengiz Han dönemini sembolize eden atlıların karşıladığını aktardı.

“MEHTER HAYALİM GERÇEK OLDU”

Habertürk yazarı, “Mehter hayalim, NATO ülkelerinin liderleri için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde önceki gün düzenlenen karşılama töreninde hakikat oldu” ifadelerini kullandığı yazısında “Gerçi karşılamalarda birkaç sene önce hoş bir yenilik yapılmış, 16 Türk Devleti’nin giysileri içerisindeki askerlere törenlerde yer verilmişti ama görüntü noksan idi, sahnede yeniçerilerin de olması ve mehter nağmelerinin işitilmesi şarttı. Bu eksiklik önceki gün halledildi ve yeniçeriler ile mehter karşılamadaki yerlerini aldılar” sözlerini iletti.

“Şimdi, iki günden buyana mehter ile yatıp mehter ile kalkıyoruz” diyen Bardakçı, sözlerinin devamında “Her yeniliği bir müddet uzun uzun tartışır ve sonra sıradan bir uygulama olduğuna inanıp kanıksarız. Mehter meselesinde de böyle olacak, hakkında yazılanlar ve söylenenler birkaç hafta içerisinde son bulacak ve resmî karşılaşmalarda yeniçeriler ile mehter takımının yer almasının eskiden beri devam edegelen bir uygulama olduğunu zannedeceğiz” ifadelerine yer verdi.

“NATO’YU MEHTERLE UĞURLAMAMIZIN GİZLİ KAHRAMANI ONLARDIR”

“Ankara’da, yabancı konukların organizasyona hayran kaldıkları, çok üst düzey bir NATO yetkilisinin “Ağırlamada zirve yaptınız. Bundan sonraki toplantılara ev sahibi edeceklerin işleri bir hayli zor” dediği anlatılıyor” diyen Bardakçı, “Gazetelerimiz, iki günden bu yana zirvenin mutfağından ve yemekleri hazırlayan aşçılardan bahsediyorlar” ifadelerini kullandı.

Bardakçı, yazısını “Zirvenin düzgün geçmesi maksadıyla daha pek çok ayrıntılı hazırlık yapılmıştır, yemek ve ikram meselesi bu hazırlıkların sadece bir parçasıdır ve her şeyin gerisinde Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanlığı Destek ve Malî İşler Genel Müdürü Mehmet Tuncer ve ekipleri vardır. Bu çok önemli toplantıyı kazasız-belâsız atlatmamızın ve NATO’yu mehterle uğurlamamızın gizli kahramanları onlardır.” ifadeleriyle noktaladı.