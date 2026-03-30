Murat Bardakçı yazdı: Mehmet Çebi’nin saatlerini görünce ‘Saat koleksiyonu yapıyorum’ diyenleri ciddiye almayacaksınız' dedi

“Saatteki makine bir mühendislik işi, mineli saatler ise aynı zamanda mikro art dediğimiz sanat eseri. Toplasanız çapı üç santim olan saatin içerisine onlarca figür koymuş, cam elyaflardan malzeme çıkartarak onları da bin derece fırına verip mine tekniğiyle o saatin üzerine resmetmiş. Altın olması münasebetiyle de birçok saatte hem elmas hem yakut hem zümrüt kullanılmış. Yani sanat, mücevherat ve mühendisliğin üçünün birlikte iş gördüğü çok güzel, çok önemli saatler var. Bu saatler bizim koleksiyonumuzun yarısını oluşturuyor. Saatlerin hepsi çalışıyor ve mineleri filan çok temiz halde.”