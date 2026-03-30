Koleksiyoner Mehmet Çebi’nin derlediği, 16. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına uzanan nadir cep saatleri koleksiyonu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.
Murat Bardakçı yazdı: Mehmet Çebi’nin saatlerini görünce ‘Saat koleksiyonu yapıyorum’ diyenleri ciddiye almayacaksınız' dedi
Hilye-i Şerif ve Tespih Müzesi ile tanınan koleksiyoner Mehmet Çebi, 16. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına uzanan nadir cep saatlerini Tophane-i Amire’de sanatseverlerle buluşturdu. Sergiyi gezen Murat Bardakçı, “Mehmet Çebi’nin saatlerini gördükten sonra ‘Saat koleksiyonu yapıyorum’ diyenleri pek ci
“Mehmet Çebi Koleksiyonu’ndan Muhteşem Cep Saatleri” başlıklı serginin açılış törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve sanat camiasından isimler katıldı.
Sergi, yalnızca estetik değeri yüksek saatleri değil; aynı zamanda Avrupa saat ustalığı ile Osmanlı saray kültürü arasında kurulan tarihî bağları da görünür kılan nitelikli bir seçki sunuyor.
Saat kasalarında görülen altın ve gümüş işçilikleri, 18. yüzyıldan itibaren Cenevre mine ustalarının geliştirdiği renkli ve detaylı mine teknikleriyle birleşerek bu nesneleri birer sanat eserine dönüştürüyor.
İSTANBUL’A SAAT MÜZESİ
İstanbul’a kazandırdığı Hilye-i Şerif ve Tespih Müzesi ile bilinen Mehmet Çebi, saat koleksiyonerliğine başlama hikâyesini şöyle anlattı: “20-25 sene önce tek tük cep saati alarak koleksiyona başladım. 3 sene önce de müzayedelerden denk gelerek 50 civarında saat aldım. Baktım ki saat işi de zevkliymiş, zaten malzemenin çoğu altın olunca aynı zamanda yatırım aracı olarak da düşünülebiliyor.
Türkiye’deki birkaç büyük koleksiyoncunun elindeki saatleri de toplu olarak aldım. Bu arada yurt dışındaki mezatlardan da eserler almaya başladık. Böylece iki buçuk üç senelik bir zaman dilimi içerisinde güzel bir koleksiyon yapma fırsatımız oldu. Aslında sergiyi yurt dışında birkaç bölgede açıp, İstanbul’da müze kurmayı düşünüyorduk. Sergiyle başladık, bundan sonrası ne olur bilmiyoruz.”
HEM SANAT HEM MÜHENDİSLİK
Koleksiyonda ayrıca 17. yüzyıl Fransız Blois mine geleneğinin nadir örnekleri, aristokrat çevrelerde moda olan ve kemere zincirle takılarak taşınan zarif chatelaine saatler ile karmaşık çalar mekanizmalarına sahip özel üretimler de yer alıyor. Bunların aynı zamanda bir sanat eseri olduğunun altını çizen Çebi, şunları söyledi:
“Saatteki makine bir mühendislik işi, mineli saatler ise aynı zamanda mikro art dediğimiz sanat eseri. Toplasanız çapı üç santim olan saatin içerisine onlarca figür koymuş, cam elyaflardan malzeme çıkartarak onları da bin derece fırına verip mine tekniğiyle o saatin üzerine resmetmiş. Altın olması münasebetiyle de birçok saatte hem elmas hem yakut hem zümrüt kullanılmış. Yani sanat, mücevherat ve mühendisliğin üçünün birlikte iş gördüğü çok güzel, çok önemli saatler var. Bu saatler bizim koleksiyonumuzun yarısını oluşturuyor. Saatlerin hepsi çalışıyor ve mineleri filan çok temiz halde.”
İslam eserleri ve Osmanlı hat sanatı alanında dünyanın önde gelen koleksiyonerlerinden olan Çebi’nin saatçilik tarihinin 4 yüzyıllık serüvenini bir araya getirdiği sergi, 9 Nisan’a kadar ziyaret edilebilir.
TARİHE TANIKLIK EDEN PARÇALAR
Serginin en çarpıcı bölümlerinden biri, devletler arası diplomatik ilişkiler kapsamında üretilmiş saatlerden oluşuyor. Bu özel parçalar arasında, Rus Çarı I. Nikolay’ın 1844 yılında İngiltere Kraliçesi Victoria’ya Windsor Sarayı’nda sunduğu ve üzerinde çarın portresi bulunan cep saati gibi tarihî öneme sahip eserler dikkat çekiyor. Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz portreli saatler, Avrupa saat ustalığının Osmanlı sarayıyla kurduğu ilişkilerin somut örnekleri olarak öne çıkıyor.
Murat Bardakçı, Habertürk’teki köşesinde şu ifadeleri kullandı:
“Etrafımızı saran sıkıntı verici, hattâ boğucu savaş ve felâket havasından biraz olsun uzaklaşabilmek maksadıyla, geçen gün bir dostumla beraber Kabataş’tan Karaköy’e giden caddenin üzerindeki Tophane-i Âmire binasında bir açılışa katıldım: Mehmet Çebi’nin “Muhteşem Cep Saatleri” sergisinin açılışına...
Önce, tanımayanlar için Çebi’nin kim olduğunu söyleyeyim: Türkiye’de 80-90 seneden buyana artık sadece dar bir çevrenin merakı hâline gelen hat sanatımızı ayağa kaldıran, son yıllarda hattın birçok eve girmesini sağlayan, bu konuda ardarda müsabakalar ve sempozyumlar düzenleyen, neticede hattatlar ile müzehhiplere iş imkânı sağlayan bir işadamı ve zengin bir kolleksiyonun sahibidir ve benim de yakın dostlarımdandır.
Hattın yanısıra Türk resmini de en iyi bilenlerin başında gelir; yurt dışındaki müzayedeleri yakından takip eder, buralardan bizimle alâkalı ve Türkiye’de olması gereken önemli hattatların yazdığı elyazması Kur’anlar, hatlar ve daha başka objeler satın alır, ismi bu konular ile ilgilenenlerin ilk sıralarında geçer ve bir de müzesi vardır: Dünyanın ilk “Hilye-i Şerif ve Tesbih Müzesi”nin sahibidir.
Mehmet Çebi senelerdir “Eski cep saatleri toplamaya başladım, iyi bir kolleksiyon olacak” diyordu ama ne yalan söyleyeyim, bu yeni hevesinin amatör seviyede kalacağını zannediyordum. Fakat, Tophane-i Âmire’de açtığı sergiyi görünce ne kadar önemli bir iş yaptığını ve benim de ne kadar yanıldığımı anladım. Çebi, Avrupa’daki müzayedelerden ve antikacılardan 1500 civarında cep saati toplamış, mekânın saatlerin tamamının sergilenmesine alan bakımından imkân vermemesi yüzünden Tophane-i Âmire’ye bunların sadece 307’sini getirebilmişti.
Sergi salonunda 1600’lerin sonundan 1900’lerin başına kadar geçen dönemde yapılmış Patek Philippe, Breguet, Vacheron Constantin, IWC, Lange Söhne, Ulysse Nardin, Aureole, Chaton, Achille Trégent, Auber, Le Phare, Audemars, Prior, Jacob Frisard, John Barton, Gregson Eberhard, Terrot, Bourrit, Le Roy, Rossel, Pavel Bure, Elgin gibi dünyanın en meşhur saat markalarından şimdi artık mevcut olmayanlara kadar uzanan bir markalar resmigeçidi vardı.
Mücevherlisinden minelisine, Türk pazarı için imal edileninden ön ve arka kapakları padişah resimlisi yahut istanbul manzaralısı olanına ve tuğralısına kadar çeşit çeşit cep saati... Meselâ, Auguste Courvoisie’in yapımı olan 1850 tarihlisinin kapaklarında Sultan Abdülmecid çizimi ile bir Haliç görüntüsü vardı, bundan birkaç yıl sonra imal edilmiş Rosenfeld markalısının arka yüzünde de mine ile işlenmiş pırlantalı bir ay-yıldız, ön yüzde ise Sultan Abdülâziz’in çizimi yer alıyordu.
Çebi’nin koleksiyonundaki en kıymetli parçayı Rus Çarı Birinci Nikola’nın 1844’te İngiltere’deki Windsor Kalesi’nde buluştuğu İngiltere Kraliçesi Victoria ve kocası Prens Albert’e hediye ettiği ve kapağında Çar’ın resminin, arkasında da Romanof Hanedanı’nın amblemi olan çift başlı kartalın bulunduğu Calame Robert markalı cep saati teşkil ediyordu ve orijinal kutusu da hâlâ mevcuttu.
Türkiye’nin en zengin saat kolleksiyonu, Kanunî Sultan Süleyman ile Üçüncü Selim gibi saat meraklılarının mekânı olan Topkapı Sarayı’ndadır. Sarayda duvar saatinden masa saatine kadar dünya kadar marka mevcuttur ama cep saatlerinin adedi bunlara nisbeten azdır.
Mehmet Çebi’nin koleksiyonu, işte bu noksanı telâfi ediyor ve çok önemli bir kuralı hatırlatıyor: Ciddî, kaliteli ve zengin bir koleksiyonun üç şartın biraraya gelmesi ile yapılabileceğini; bilgi, zevk yahut dikkatli bir göz ve bol para sahibi olmadan bu işin mümkün olamayacağını...Koleksiyonun açılışına beraberce gittiğimiz bir dostum sergilenen cep saatlerini görünce “Çebi’yi deliliğini bilirdik ama meğerse zırdeli imiş” dedi ve dostumun söylediğine zevk ile hak verdim.”