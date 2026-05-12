CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Melek Sain’in tahliye edilmesine sert tepki gösterdi. Bakan, kararın kamu vicdanını yaraladığını ifade etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan, “Hizbullah’ın bir tetikçisi daha serbest bırakıldı. Kesinleşmiş ağırlaştırılmış müebbet ceza bulunmasına rağmen infazın durdurulmasıyla Melek Sain Gaziantep Cezaevi’nden tahliye edildi” dedi.

Bakan, sürecin dikkat çekici şekilde kamuoyundan gizlendiğini savunarak, “Gündem başka konularla meşgul edilirken, arka planda ciddi tahliyeler gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.

2019’dan bu yana benzer suçlardan hüküm giymiş çok sayıda kişinin tahliye edildiğini öne süren Bakan, mağdur ailelerin dahi bilgilendirilmediğini belirtti.

Açıklamasının devamında Bakan, “Bir tarafta seçilmiş belediye başkanları cezaevinde tutulurken, diğer tarafta ağır suçlardan hükümlü kişiler serbest bırakılıyor” diyerek duruma tepki gösterdi.