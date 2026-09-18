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Kaynak: Haber Merkezi



Afyonkarahisar / Nihat Karaağaç / Yeniçağ



İYİ Parti Dinar İlçe Başkanı Murat Ataş, son dönemde peş peşe gelen akaryakıt zamlarına ve ekonomi politikalarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İktidarın ekonomi söylemlerini ve zamları eleştiren Başkan Ataş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“TÜRKİYE YÜZYILI DEĞİL, SEFALET GERÇEKLİĞİ”

“25 yıldır ülke yönetiminde olan AK Parti, bu yılı süsleyip püsleyerek ‘Türkiye Yüzyılı’ ilan etti. Ancak ilan ettikleri bu yüzyılda halkın karşı karşıya kaldığı tek gerçeklik, mazot fiyatlarının 100 TL sınırını aşması ve toplumun bunu derin bir sefalet olarak hissetmesidir.”

“MATEMATİK BU İŞİN NERESİNDE SAYIN BAKAN?”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kıyaslamalarına tepki gösteren Ataş, “Sayın Bakan, Avrupa’da mazotun 150 TL, bizde ise 102 TL olduğunu söylüyor. Ukrayna-Rusya Savaşı döneminde Brent petrol 117-120 dolar seviyelerindeyken ülkemizde mazot 68 TL civarındaydı. Bugün Brent petrol 103 dolara düşmüşken mazot nasıl 102 TL oldu?” dedi.

MİLLETVEKİLLERİNE SAHA ELEŞTİRİSİ

İmralı Adası ile ilgili gündeme gelen “bahçeli villa” iddialarına da değinen Ataş, “Bu konuları AK Parti Afyonkarahisar milletvekillerine sormak istiyoruz ancak kendilerini sokakta görebilmek mümkün değil.” dedi.

Sözlerini çözüm adresi göstererek tamamlayan Murat Ataş, “İYİ Parti iktidarında tüm bu ekonomik ve siyasal sorunlar tek tek çözüme kavuşacaktır. Türk milletini bu cendereden kurtarırsa yine İYİ Parti kurtarır.” diyerek açıklamasını noktaladı.