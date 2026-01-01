Futbolda bahis iddialarını haberleştiren gazeteci Murat Ağırel sosyal medyada aldığı tehdidi paylaştı. 'Solo il gala' kullanıcı adını kullanan bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ağırel ve çocuklarının fotoğrafı paylaşılarak tehditte bulunuldu.

Ağırel ise bu paylaşımı alıntılayarak "Bu şerefsizleri bulun" dedi.

ŞAHIS ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan yapılan açıklamaya göre şahıs özür dileyerek sosyal medya hesabını kapattı.

Şahsın özür metni şöyle:

"Sana karşı nasıl özür dilesem bilmiyorum. Ben çok kötü bir şey yaptım ve sana o twiti attım. Ellerim kırılmıştı da atmaz olaydım. İnan içim içimi yiyor şu an. Gül gibi çocuğuna o hakareti nasıl yaptım hâlâ anlamış değilim. Ne olur beni affet. Senden binlerce kez kalbimle özür diliyorum.

Allah sosyal medyanın belasını versin. Ben böyle biri değilim. Koyu GS lıyım ve şu son zamanlardaki olaylar beni de çok etkiledi ve bazen kendimi kaybediyorum. Burası çok tehlikeli bir platform. İnsanları kolayca yönlendirebiliyolar. (Özellikle benim gibi aptalları) Her takımın yorumcuları bunu yalan yanlış yapıyor. Seninle ilgili yüzlerce twit, resim gördüm ve sana karşı bir kızgınlık hissetmeye başladım ve belki bu şekilde seninde canını o aptalca twitle yakmak istedim.

Hipnoz olmuş gibiyim. Her daim yürüyüşlerine destek verdiğim, Gazze ye bile harket ettim. Bir sürü FB li tarafatara küfürler ettim, küfürler yedim. SONUC:REZİLLİK + CAHİLLİK + APTALLIK Hepsinden özür diliyorum.

Senden ve yavrularından tekar tekar özür diliyorum. Dersimi aldım ben. Benimde çocuklarım var. Onların hatrı için ne olur affet beni. Cahilliğime ver.

Son olarak "Hakkım size helal değildir. Artık kendinize gelin. Haddinizi bilin. Sizleri son kez uyarıyorum" diye twit attın. Bu uyarını dikkate aldım. Ben kendime geldim ve haddimi biliyorum artık. HAKKINI HELÂL ET NE OLUR"

Saldırılar karşısında tepki gösteren Ağırel'in paylaşımı şöyle:

"İstanbul Başsavcılığı’na ve İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Birimi’ne sesleniyorum:

Bir gazeteci olarak değil, bir baba olarak sizden yardım istiyorum.

Bu ve benzeri hesaplar hakkında suç duyurusunda bulundum.

Tespit edebildiğim kişi ve hesap bilgilerini savcılığa resmi başvurularla ilettim.

Ancak iki yıldır bana diş geçiremeyen; buna rağmen çocuklarıma tecavüz edeceğini söyleyecek kadar alçalan, kendisini “Galatasaraylı” olarak tanımlayan ve anonim hesaplar arkasına saklanan bu şerefsizlerin bulunmasını talep ediyorum.

Bu kişilerin WhatsApp grupları ve Telegram kanalları bulunmaktadır ve buradan organize şekilde yönlendirilmektedirler. Bu tehditler görmezden gelinemez. Bu durum açık ve ağır bir suçtur.

Okumadan, dinlemeden, bilmeden ve bilerek, izlenme uğruna yayınlarında beni hedef gösteren korkak yayıncılara sesleniyorum:

Ben bu şerefsizi elbet bulacağım.

Ancak sizin; sırf izlenme uğruna, reklam verenlerinize yalakalık yapmak adına gazetecileri hedef göstermeniz nedeniyle bu durumu defalarca yaşadım.

Hakkım size helal değildir. Artık kendinize gelin. Haddinizi bilin. Sizleri son kez uyarıyorum.

Şimdi çıkıp “kınıyoruz, mınıyoruz” gibi samimiyetsiz açıklamalar yapmayın.

Yaşananlar, bizzat sizin beni yalan ve yanlış bilgilerle hedef göstermenizin bir sonucudur.

Yasa dışı bahis baronlarının çocuklarını kırmızı halıyla seremonilere çıkarırken gösterdiğiniz hassasiyet,

konu rengine göre mi değişiyor?

Kızım ve oğlum; sizin aptal futbol tartışmalarınızın, egolarınızın ve içinizdeki çirkefliğin tarafı değildir.

Yetiyorsa gücünüz bana yetsin. Çocuklarımdan uzak durun."