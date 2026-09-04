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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkındaki adli soruşturma kapsamında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Soruşturmayı başlatan süreçte ifadesine başvurulan gazeteci Murat Ağırel'in ardından, Melih Gökçek de adliyeye giderek savcılıkta yaklaşık iki saat süren bir ifade verdi. Ancak sürecin ardından AK Partili Şamil Tayyar ile gazeteci Murat Ağırel arasında başlayan polemik, "gizli adli belge ihlali" tartışmasını gündemin merkezine taşıdı.

‘AĞIREL’İN İFADESİNİ OKUDUM’

Gökçek’in savcılıktaki ifade işleminin tamamlanmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, Murat Ağırel’in savcılığa verdiği ifade tutanağını okuduğunu öne sürdü. Tayyar, Ağırel'in resmi ifadesi ile kamuoyuna yaptığı açıklamalar arasında çelişki bulunduğunu iddia ederek şu ifadeleri kaydetti:

"Melih Gökçek 2 saate yakın kaldı savcılıkta. Tüm sorulara cevap verdi. İlginçtir, soruşturmanın açılmasına yol açan Murat Ağırel’in ifadesine baktım, Gökçek’le ilgili tek satır suçlama yok. Oysa ekranlarda ve adliye önünde doğrudan Gökçek’i suçlayan ifadeleri mevcut. Soru şu: Ağırel, adliye dışındaki iri cümleleri adliye içinde neden kurmadı?"

AĞIREL’DEN ADALET BAKANLIĞI VE BAŞSAVCILIĞA ÇAĞRI

Şamil Tayyar’ın, bir soruşturma dosyasında yer alan resmi ifade tutanağına nasıl eriştiğini sorgulayan gazeteci Murat Ağırel ise tepkisini sert bir şekilde dile getirdi.

Tayyar'ın paylaşımını alıntılayan Ağırel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesaplarını etiketleyerek, "Benim verdiğim ifade eşimde dahi yokken, sizde nasıl oluyor?" diye sordu.

'BENİM VERDİĞİM İFADE EŞİMDE DAHİ YOKKEN, SİZDE NASIL OLUYOR?'

Ağırel, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderinin tamamında şunları söyledi,

"Şamil Bey, sizin Osman Gökçek’le “cemaat kardeşliğiniz” beni ilgilendirmiyor. Kumpas davalarının kaldıracı olan beyanlarınızı da, inanın, ciddiye almıyorum. Ancak ilginç olan şu: Sizin bugün yazdıklarınızın tamamını Osman Gökçek daha önce telefonda bana söyledi. Üstelik yalnızca bana değil, başka gazetecilere de aynı şeyleri anlattı. Ne tuhaf bir tesadüf, değil mi? Sanırım BND yalanınız tutmadı; şimdi başka bir algı oluşturma gayretindesiniz. Ama asıl sorum hâlâ cevapsız: Benim verdiğim ifade eşimde dahi yokken, sizde ne arıyor?"

Melih Gökçek hakkındaki soruşturma adli makamlarca sürdürülürken, soruşturmanın tarafı olmayan Şamil Tayyar'ın gizli tutulan ifade metnine nasıl ulaştığı ve belgenin dışarıya nasıl sızdırıldığı sorusu kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.