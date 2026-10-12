Gazeteci Murat Ağırel, ev hapsi cezası aldığı soruşturma hakkında konuştu. Bilmediği hiçbir bilgiyi söylemediğini belirten Ağırel, "İsmail Saymaz ve diğer yayın arkadaşlarım doğal olarak sorular yöneltti. İsmail Saymaz, 400 milyon lira yatırılıp 800 milyon lira alan bakanın Ömer Bolat olup olmadığını sordu. Verdiğim yanıt çok açık: “400 koyup 800 aldığını bilmiyorum. Bu konuda bilgim yok. Bilmiyorum dedim. Evet. Çünkü bilmediğim bir rakamı biliyormuşum gibi söylemem. Ancak söylemediğim bir cümlenin hesabını da vermem. Yayında ayrıca Ümit Özlale’nin Meclis kürsüsünden beyan ettiği operasyon öncesinde çıkış yapıldığı yönünde iddiasını da dile getirdim. Ancak bunların araştırılması gereken iddialar olduğunu söyledim. Programda altını çize çize iddia olduğunu ve sayın bakanın yalanlama veya doğrulama yapacağını belirttim. Bütün bunlar yayın kaydında mevcut." dedi.

Murat Ağırel, "Ucu bize dokundu" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

Bu dönemler turnusol kâğıdıdır. Kimin gazeteciliğin, kimin gücün yanında durduğunu gösterir.

Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı cezaevinde.

Gazetecilik yalnızca kendin için özgürlük istemek değildir; görüşüne katılmadığın meslektaşının da özgürlüğünü savunabilmektir.

Asıl sorular hâlâ ortada:

Fon krizinde kim kazandı, kim kaybetti? Kimler krizden önce çıktı? Hangi hisselerin değeri olağandışı işlemlerle yükseltildi? Denetim kurumları ne yaptı? Siyasi veya bürokratik nüfuz kullanıldı mı?

Yatırım hesabı sahibi olmak suç değildir; hakkında iddia bulunan herkes de suçlu değildir.

Ama hiçbir kamu görevlisi sorulardan muaf değildir.

Ayağıma kelepçe takabilirsiniz. Sokağa çıkmamı engelleyebilirsiniz. Cezaevine de atabilirsiniz. Ama bu soruları ortadan kaldıramazsınız. Çünkü mesele benim ayağımdaki kelepçe değil. Mesele, halkın gerçeği öğrenme hakkı.