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Kaynak: Haber Merkezi

Murat Ağırel, sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Ağırel'in evinde yapılan arama sonrasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Fon vurgunu iddiaları kapsamında 'dezenformasyon' suçlaması ve 'şüpheli' sıfatıyla ifadeleri alınan İsmail Saymaz ve Murat Ağırel, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

Savcılıkta ifadelerinin ardından İsmail Saymaz ve Murat Ağırel sulh ceza hakimliğine sevk işlemi yapılmıştı.

İki gazeteci hakkında mahkeme Ağırel ve Saymaz hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı hükmetmişti.

Ancak Nöbetçi 3. Sulh Ceza Hâkimliğince verilen 'imza atma' şeklindeki adli kontrol kararına başsavcılık itiraz talebinde bulunmuştu.

4. Sulh Ceza Hâkimliği ise itiraza dair ğırel ve Saymaz hakkında da 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.

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