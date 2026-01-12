Muradiye Şelalesi’nden kartpostallık kareler: Kar ve buzun muhteşem dansı

Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen şelale, Bahar ve yaz aylarında coşkulu akışı, rengârenk çiçekler ve yeşilliklerle çevrili serin bir ortam sunar; piknik, kamp ve doğa yürüyüşü için idealdir.

Sonbaharda sarı-kırmızı tonlarla renk cümbüşü yaratır.

Kış aylarında ise kısmen donarak buz kristallerine dönüşür ve kartpostal gibi manzaralar ortaya çıkar.