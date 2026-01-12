Yeniçağ Gazetesi
Muradiye Şelalesi’nden kartpostallık kareler: Kar ve buzun muhteşem dansı

Van’ın Muradiye Şelalesi, yoğun kar yağışının ardından kısmen donarak büyüleyici bir manzaraya büründü. Beyaz örtüyle kaplanan çevre, buz tutmuş sular ve kırağılı ağaçlarla dron görüntülerinde adeta kartpostal gibi göründü.

Van’da etkili kar yağışının ardından Muradiye Şelalesi kısmen dondu ve çevresi bembeyaz bir örtüyle kaplandı.

Muradiye ilçesinde yaklaşık 20 metre yükseklikten çağlayan şelale, her mevsim bambaşka bir güzellikle ziyaretçileri büyülüyor.

Soğuk havanın tesiriyle kısmen buz tutan şelalenin etrafı yoğun kar yağışıyla beyaza döndü.

Buzla kaplı şelale, çevresindeki kar örtüsü ve kırağıyla süslenen ağaçlarla birlikte dronla görüntülendi.

Muradiye Şelalesi, Van ilinin Muradiye ilçesinde yer alan büyüleyici bir doğa harikasıdır. Tendürek Dağı'ndan beslenen Bend-i Mahi Çayı (Bendimahi Çayı) üzerinde konumlanır ve ilçenin yaklaşık 8 km kuzeyinde, Van şehir merkezine ise ortalama 80 km uzaklıktadır.

Şelalenin yüksekliği kaynaklara göre 18 metre civarındadır (bazı yerlerde 15-20 metre arası belirtilir). Sular, farklı yüksekliklerden ve güçlü bir debiyle dökülerek görkemli bir manzara oluşturur. Adını, Bağdat seferine çıkan Osmanlı Padişahı IV. Murat'tan alır

Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen şelale, Bahar ve yaz aylarında coşkulu akışı, rengârenk çiçekler ve yeşilliklerle çevrili serin bir ortam sunar; piknik, kamp ve doğa yürüyüşü için idealdir.
Sonbaharda sarı-kırmızı tonlarla renk cümbüşü yaratır.
Kış aylarında ise kısmen donarak buz kristallerine dönüşür ve kartpostal gibi manzaralar ortaya çıkar.

Şelalenin üzerinde sallanan asma köprü, ziyaretçilere heyecan verici bir geçiş ve farklı açılardan fotoğraf çekme fırsatı sağlar. Çevresindeki bitki örtüsü, volkanik kayaçlar ve Gönderme Boğazı ile birlikte eşsiz bir tabiat alanı oluşturur.

Doğa severler, fotoğrafçılar ve yerli/yabancı turistler tarafından sıkça ziyaret edilir. Yakınında piknik alanları, çay bahçeleri ve manzara seyir noktaları bulunur.

Özellikle sıcak yaz günlerinde şelalenin altına inip serinlemek unutulmaz bir deneyimdir.

Muradiye Şelalesi, Van’ın en ikonik doğal güzelliklerinden biri olarak yıl boyu ilgi çeker!

Kaynak: AA
