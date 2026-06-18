Türkiye’nin farklı illerinden gelen genç sporcuları ağırlayan Tunceli, büyük bir dönüşümün tablosunu sergiliyor. Coğrafi güzellikleriyle dikkat çeken Munzur'da kurulan slalom parkurunda, azgın sulara karşı kürek çeken genç sporcuların mücadelesi renkli ve coşkulu görüntülere sahne oluyor.
Munzur’da tarihi anlar: Tunceli'de ilk kez kano akarsu slalom yarışları düzenleniyor
Geçmişte adı güvenlik sorunlarıyla anılan Tunceli, bugün sporun ve huzurun başkenti olma yolunda tarihi bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Kentte ilk kez düzenlenen Kano Akarsu Slalom Bahar Kupası Yarışları, Munzur Çayı'nın coşkun sularında resmen başladı.Kaynak: İHA
Türkiye Kano Federasyonu iş birliğiyle kente kazandırılan bu anlamlı organizasyona Türkiye’nin farklı illerinden gelen takımlar ve yüzün üzerinde lisanslı sporcu katılıyor. Sporcular, dalgalı ve zorlu parkurları en kısa sürede hatasız tamamlamak için kıyasıya bir rekabet içerisine girdi. Teknik ekipler ve hakemlerin de yoğun mesai harcadığı yarışlar, Tunceli halkı ve sporseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor.
Yarış alanını ziyaret ederek sporcularla, antrenörlerle ve teknik ekiple bir araya gelen Tunceli Valisi Şefik Aygöl, kentte sağlanan kalıcı huzur ortamının meyvelerini toplamaya başladıklarını ifade etti. Vali Aygöl, organizasyonun önemini şu sözlerle özetledi:
"Kano Slalom Bahar Kupası'nı kentimizde gerçekleştiriyoruz. Farklı vilayetlerimizden gelen takımlarımız ve yüzün üzerinde sporcumuz burada harika müsabakalar çıkarıyor. Biz bu organizasyonu çok önemsiyoruz; çünkü yıllardır bu memlekette çok büyük acılar ve problemler yaşandı. Ancak bugün gençlerimiz tam bir güven ve huzur içerisinde Munzur’un kenarında spor yapabiliyor. Artık bu şehirde huzur var, gençlik var, umut ve spor var. Ülkemizin dört bir yanındaki tüm vatandaşlarımızı bu güzellikleri görmeleri için Tunceli'ye davet ediyorum."
Üç gün boyunca sürecek olan Kano Akarsu Slalom Bahar Kupası Yarışları, final müsabakalarının ardından düzenlenecek madalya töreniyle sona erecek.