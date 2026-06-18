Munzur’da tarihi anlar: Tunceli'de ilk kez kano akarsu slalom yarışları düzenleniyor

"Kano Slalom Bahar Kupası'nı kentimizde gerçekleştiriyoruz. Farklı vilayetlerimizden gelen takımlarımız ve yüzün üzerinde sporcumuz burada harika müsabakalar çıkarıyor. Biz bu organizasyonu çok önemsiyoruz; çünkü yıllardır bu memlekette çok büyük acılar ve problemler yaşandı. Ancak bugün gençlerimiz tam bir güven ve huzur içerisinde Munzur’un kenarında spor yapabiliyor. Artık bu şehirde huzur var, gençlik var, umut ve spor var. Ülkemizin dört bir yanındaki tüm vatandaşlarımızı bu güzellikleri görmeleri için Tunceli'ye davet ediyorum."