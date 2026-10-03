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Kaynak: İHA

Tunceli'nin yıl boyunca ziyaretçi çeken doğal alanlarından Munzur Vadisi'nde, mevsim değişikliğiyle birlikte farklı bir atmosfer oluştu. Yaz döneminde yoğunluğun yaşandığı bölgede sonbaharın gelmesiyle birlikte ziyaretçi sayısındaki hareketlilik yerini daha sakin günlere bıraktı.

Vadideki ağaçların sonbahar renklerine dönüşmeye başlaması, bölgenin görünümünü de değiştirdi. Ziyaretçiler, kalabalıktan uzak bir ortamda doğayla vakit geçirirken Munzur'un sessizliğinin tadını çıkarıyor.

Kayseri'den bölgeyi görmek amacıyla Tunceli'ye gelen Özlem Kurt Demirkol, Munzur'u daha önce burayı ziyaret eden arkadaşlarından öğrendiklerini söyledi. İlk ziyaretlerini festival döneminde gerçekleştirdiklerini belirten Demirkol, o tarihte vadide yoğun bir kalabalıkla karşılaştıklarını anlattı.

Munzur'u beğendikleri için yeniden gelmeye karar verdiklerini aktaran Demirkol, bu kez sonbaharı tercih ettiklerini ifade etti. Yaz dönemindeki yoğunluğun aksine vadinin şu anda oldukça sakin olduğunu belirten Demirkol, doğanın içinde daha huzurlu bir ortamla karşılaştıklarını dile getirdi.