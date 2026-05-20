Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Tunceli-Ovacık kara yolunun Munzur Vadisi Milli Parkı güzergahında, yaban hayatının el değmemiş güzelliğini gözler önüne seren çok özel bir olay yaşandı. Bölgede aracıyla ilerleyen Erdal Güntaş isimli bir vatandaş, anne ayının yavrusunu emzirdiği anları kaydetti. Dev anne ayının yolun hemen kenarına boylu boyunca uzandığı, minik yavrusunun ise hiçbir şeye aldırış etmeden annesini emdiği görüldü.

Doğal yaşamın en savunmasız ve sevgi dolu anlarından birine tanıklık eden Güntaş, bu büyüleyici dakikaları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Yavru ayı ile annesi, beslenme seansının bitmesinin ardından Munzur Vadisi'nin sarp ve dağlık arazisine doğru tırmanarak gözden kayboldu.