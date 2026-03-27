Yaklaşık 42 bin hektarlık bir alana yayılan bu milli park, Türkiye’nin en büyük milli parkları arasında sayılıyor.

Kent merkezine sadece 8 kilometre uzaklıktan başlayan ve Ovacık ilçesine kadar uzanan park, zengin bitki örtüsü, yaban hayatı ve biyolojik çeşitliliği ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. İlkbaharın gelmesiyle birlikte, parkın bazı bölgelerinde yaban hayvanlarının hareketliliği gözle görülür şekilde artmış durumda.

Güvenli alanları mesken edinen yaban keçileri ve kış uykusundan yeni uyanan boz ayılar, meşe ormanlarıyla kaplı dağlarda yiyecek ararken fotoğraflandı. Ayrıca ispinoz, dağ kuyruksallayanı ve küçük cıvgın gibi kuşlar da ağaçlarda konarken objektiflere yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tunceli Şubesi ekipleri ise bölgedeki yaban hayatını kaçak avcılığa karşı korumak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.