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Kaynak: İHA

Erzincan ile Tunceli arasındaki yaylalarda, sürü köpeklerinin koruma içgüdüsünü gözler önüne seren duygusal bir olay yaşandı. Munzur Dağları'nın yüksek kesimlerinde bir ardıç ağacının altında koyunla birlikte bekleyen kangal köpeği, çevredekilerin yoğun ilgisini çekti.

Kalecik köyü yaylalarından Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Karataş bölgesi yaylalarına kadar uzanan rotada geziye çıkan vatandaşlar, dönüş yolunda sıra dışı bir manzarayla karşılaştı. Dağlık alandaki bir ardıç ağacının altında, bir kangal köpeği ile koyunun yan yana yattığını gören vatandaşlar durumu merak ederek o anları fotoğrafladı.

Çekilen fotoğrafların Kalecik köyü muhtarına ulaştırılmasının ardından gerçek ortaya çıktı. Muhtar, kangal köpeğinin akrabalarına ait bir sürü köpeği olduğunu teşhis ederek durumu hemen sürü sahibine bildirdi.

Yapılan incelemelerde, ana sürünün hayvanların bulunduğu noktanın yaklaşık bir kilometre uzağında olduğu belirlendi. İhbar üzerine bölgeye gelen sürü sahibi, sadık kangal köpeği ile sürüden geri kalan koyunu güvenli bir şekilde alarak yeniden sürüye katılımını sağladı.

Yaylada tek başına mahsur kalan koyunu tehlikelere karşı koruyan ve başından bir an olsun ayrılmayan kangal köpeğinin bu sahiplenici davranışı, sürü köpeklerinin sadakatini bir kez daha kanıtladı. Olayı fark eden ve sürece tanıklık eden vatandaşlar, köpeğin bu korumacı tavrını büyük bir takdirle karşıladı.