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Kaynak: AA

Mahkeme, Afganistan vatandaşı 25 yaşındaki Farhad N'nin, iki kişiyi öldürmek ve 43 kişiyi kasten tehlikeli şekilde yaralamaktan suçlu bulunduğunu açıkladı.

Sanığı ömür boyu hapis cezasına mahkum eden mahkeme, ayrıca suçun "olağanüstü ağırlıkta" işlendiğine hükmederek Farhad N'nin erken tahliye imkanından yararlanamayacağına karar verdi.

Münih'te 13 Şubat 2025'te düzenlenen araçlı saldırıda, 2,5 yaşındaki Hafsa ile annesi Amel yaşamını yitirmiş, 43 kişi yaralanmıştı.

Savunma avukatları ise sanığa ömür boyu hapis yerine 15 yıl hapis cezası verilmesini ve sanığın psikiyatri kliniğine yatırılmasını talep etmişti.