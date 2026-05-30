Almanya Federal Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, sabah saat 09.00 civarında pilotlar havalimanı yakınlarında tanımlanamayan bir uçan nesne fark etti. İhbarın ardından güvenlik protokolleri devreye alınırken, tüm kalkış ve iniş operasyonları tedbir amacıyla askıya alındı.

Yetkililer, havalimanı çevresinde dron kullanımının kesin olarak yasak olduğunu hatırlatarak, olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibinin yönlendirildiğini bildirdi.

Polis ekipleri, şüpheli dronun yerini belirlemek ve cihazı kullanan kişi ya da kişilere ulaşmak amacıyla havalimanı sahasında ve çevresinde kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

Güvenlik incelemesinin ne kadar süreceği ve uçuşların ne zaman yeniden normale döneceği konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.