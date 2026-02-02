Avusturya'nın St. Thomas am Blasenstein kasabasında yaklaşık 300 yıldır bozulmadan korunan ve "Hava Alan Rahip" (Der luft g'selchte Pfarrer) olarak bilinen Franz Xaver Sydler’in gizemi modern tıp yöntemleriyle aydınlatıldı.
Mumyalanan rahibin korkutan gizemi...
Avusturyalı rahip Franz Xaver Sydler’in mumyalanmış bedenini inceleyen araştırmacılar, cesedin rektum yoluyla tahnit edildiğini saptadı.Züleyha Öncü
1746 yılında hayatını kaybeden rahibin bedeni üzerinde yapılan bilgisayarlı tomografi (BT) ve doku analizleri, geleneksel yöntemlerin dışında bir mumyalama süreci yürütüldüğünü ortaya koydu.
Bilim insanları, rahibin iç organlarının cerrahi kesiler yerine rektal yolla çıkarıldığını ve boşluğun kimyasal maddelerle doldurulduğunu belirledi.
Araştırmayı derinleştiren ekipler, rahibin vücut boşluğunun kumaş parçaları, ağaç kabukları ve tuz karışımlarıyla doldurulduğunu tespit etti.
Bu sürecin en dikkat çekici yanı ise, karın bölgesinde herhangi bir dış kesi izine rastlanmaması oldu.
Uzmanlar, tüm materyalin vücuda alt kanaldan yerleştirildiğini saptadı.
Alman mumya uzmanı ve paleopatolog Dr. Andreas Nerlich, çalışmanın sonuçlarına dair yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
"Sydler vakası, o dönemdeki anatomik bilgi düzeyinin ne kadar ileri olduğunu ve yerel geleneklerin ne kadar şaşırtıcı formlar alabildiğini gösteriyor. İç organların rektum yoluyla tahliye edilmesi, daha önce Orta Avrupa'daki benzer örneklerde karşılaşmadığımız kadar spesifik ve profesyonel bir yaklaşımı temsil ediyor."
Sadece mumyalama yöntemi değil, rahibin yaşam tarzı ve ölüm nedeni de mercek altına alındı.
Yapılan kemik yoğunluğu ölçümleri ve yumuşak doku taramaları, 54 yaşında ölen Sydler’in o dönem için oldukça lüks sayılan bir yaşam sürdüğünü kanıtladı.
Viyana Tıp Üniversitesi’nden adli tıp uzmanı Dr. Peter Hofer, analizlerin sonuçlarını şu sözlerle aktardı:
"Rahibin dişlerindeki aşınma ve kemik yapısı, protein ağırlıklı zengin bir diyetle beslendiğine işaret etti. Ancak daha da önemlisi, akciğerlerinde tespit ettiğimiz lezyonlar ölüm nedeninin tüberküloz olduğunu kesinleştirdi. Mumyalama işlemi ise muhtemelen bu bulaşıcı hastalığın etkilerini gizlemek ya da bedeni kutsal bir emanet gibi korumak amacıyla gerçekleştirildi."
Bu keşif, 18. yüzyıl Avrupa'sında tıp, inanç ve defin gelenekleri arasındaki sıkı bağı bir kez daha gözler önüne serdi. Rahibin bedeni, keşfedilen bu yeni verilerle birlikte sergilendiği kilise mahzeninde koruma altında tutulmaya devam ediliyor.