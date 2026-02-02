Mumyalanan rahibin korkutan gizemi...

Yapılan kemik yoğunluğu ölçümleri ve yumuşak doku taramaları, 54 yaşında ölen Sydler’in o dönem için oldukça lüks sayılan bir yaşam sürdüğünü kanıtladı.

Viyana Tıp Üniversitesi’nden adli tıp uzmanı Dr. Peter Hofer, analizlerin sonuçlarını şu sözlerle aktardı:

"Rahibin dişlerindeki aşınma ve kemik yapısı, protein ağırlıklı zengin bir diyetle beslendiğine işaret etti. Ancak daha da önemlisi, akciğerlerinde tespit ettiğimiz lezyonlar ölüm nedeninin tüberküloz olduğunu kesinleştirdi. Mumyalama işlemi ise muhtemelen bu bulaşıcı hastalığın etkilerini gizlemek ya da bedeni kutsal bir emanet gibi korumak amacıyla gerçekleştirildi."