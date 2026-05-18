MultiSport tarafından yapılan açıklamaya göre, satış, servis, ticari operasyonlar, pazarlama ve iş geliştirme alanlarında 27 yılı aşkın deneyime sahip olan Erol, yeni görevinde MultiSport'un Türkiye pazarındaki büyüme stratejilerine liderlik edecek.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Erol, kariyerine finans sektöründe başladı. Hewlett Packard ve GE Healthcare gibi şirketlerde üst düzey görevlerde bulunan Erol, Carestream Health'te Türkiye ve Irak Genel Müdürü, Fresenius Medical Care’de Türkiye Servis Operasyonları ve Üretim Direktörü olarak görevde bulunmuştu.

Erol, son olarak Koç Holding grup şirketlerinden Koç Yaşa Medikal'de Satış ve Ürün Pazarlama Direktörü görevini yapmıştı.