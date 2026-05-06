Şirket tarafından yapılan açıklamada; 1,5 milyondan fazla kart kullanıcısı ve 130 bini aşkın üye iş yerine hizmet veren Multinet Up, organizasyon yapısını güçlendirmek için görev değişimine gitti.

Daha önce Multinet Up İnsan ve Kültür Direktörü olarak görev yapan Kader Şen, İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcılığına, Üst Yönetici (CEO) Ofis Direktörü olarak görev yapan Bora Can ise Multinet Up Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

Multinet Up bünyesinde 10 yılı aşkın süredir stratejik sorumluluklar üstlenen Can, Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ile Toulouse School of Management MBA derecelerine sahip.

Can, yeni görevinde iş geliştirme, stratejik işbirlikleri ve iş analitiğinin yanı sıra uluslararası genişleme ve veriden değer yaratma alanlarında şirketin büyüme stratejilerine yön verecek.