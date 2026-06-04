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Van'ın Bahçesaray ilçesindeki Subaşı bölgesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybeden 20 yaşındaki Enes T. isimli genç, Müküs Çayı'na düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye ambulans, polis, jandarma, AFAD ve Bahçesaray İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucunda Enes T.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Enes T.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürülürken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.