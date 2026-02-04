İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen ve kamuoyu tarafından ünlülere uyuşturucu soruşturması olarak bilinen soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı.

"MÜKREMİN GEZGİN TUTUKLANDI"

Gezgin, fuhuş ve uyuşturucu iddialarıyla Ankara’da gözaltına alınmıştı ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

Sosyal medya fenomeni Gezgin, “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” ve “bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak veya yer temin etmek” suçlamasıyla tutuklandı.