Mükemmel kabaran keklerin sırrı ifşa oldu

Unu Elemeden Asla Kek Hamuruna Dokunmayın

Unu paketinden direkt kaba dökmek hava girişini engeller ve topaklanmaya yol açar. Kabartma tozu ve vanilyayla birlikte unu en az iki kez eleyerek eklemek hem topaklanmayı önler hem de eşit kabarmayı garanti eder. Bu küçük ama hayati adım çoğu kişinin atladığı bir detaydır. Eleme işlemi kekin her yerinde aynı dokuyu yakalamanızı sağlar.