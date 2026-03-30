Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) verilerinden gerçekleştirdiği derlemeye göre, mükellefler, Başkanlığın e-beyanname, Dijital Vergi Dairesi, e-defter, e-fatura, Defter Beyan Sistemi ve e-tebligat gibi elektronik hizmetlerine yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

Vergi mükellefleri, Dijital Vergi Dairesi üzerinden Hazır Beyan Sistemi, Defter Beyan Sistemi, e-beyanname gibi 219 hizmete tek çatı altında ulaşabiliyor.

E-fatura uygulamasından yararlanan mükellef sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 23,7 artışla 1 milyon 565 bin 603'ten 1 milyon 937 bin 308'e geldi.

Söz konusu dönemde e-arşiv uygulamasından yararlanan mükellef sayısı da yüzde 25 yükselerek, 1 milyon 937 bin 308 oldu. 2024 yılında 1 milyon 549 bin 138 mükellef e-arşiv uygulamasından faydalanmıştı.

Büyük defterlerin elektronik ortamda tutulduğu e-defter uygulamasına geçen mükellef sayısı da artış gösterdi. e-Defter uygulamasını 2024'te 781 bin 584 mükellef kullanırken bu sayı 2025'te 2 milyon 192 bin 798'e yükseldi.

e-İrsaliye uygulamasından yararlanan mükellef sayısı da geçen yıl 632 bin 288'i buldu. Bu uygulamadan 2024'te 402 bin 985 mükellefin yararlandığı tespit edilmişti.

Dijital Vergi Dairesi'nde 2024'te 12 milyon 189 bin 318 işlem yapılırken, 2025'te bu sayı yüzde 71,4 artışla 20 milyon 893 bin 704'e geldi.

e-Tebligat sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 11,2 artarak geçen yıl 40 milyon 388 bin 219'a yükseldi.

Ayrıca, İnteraktif Vergi Dairesi'nin de kapatılması öngörülüyor. Dijital Vergi Dairesi'ne taşınacak.