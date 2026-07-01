Kaynak: Haber Merkezi

Kültür ve sanat rüzgârı bu kez Sakarya’da esecek. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali, dokuzuncu durağında kapılarını ilk defa Sakaryalı sanatseverlere açıyor. 4-12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek dev organizasyon, kentin tarihi meydanlarından modern kültür merkezlerine kadar her köşesine festival coşkusunu taşıyacak. Tarih boyunca farklı medeniyetlerin harmanlandığı, yaşayan el sanatları ve köklü geçmişiyle dikkat çeken Sakarya, dokuz gün boyunca adeta bir açık hava sahnesine dönüşecek.

YILDIZLAR GEÇİDİ: MİLLET BAHÇESİ'NDE ÜCRETSİZ DEV KONSERLER

Müzik dünyasının en popüler isimleri, festival kapsamında Sakarya Millet Bahçesi sahnesinde ağırlanacak. Vatandaşların tamamen ücretsiz olarak katılabileceği konser serisinde; Haluk Levent, Sefo, Kıraç, Demet Akalın, Ferhat Göçer, Ebru Yaşar, Resul Dindar, Bayhan ve Oğuzhan Koç gibi ünlü sanatçılar en sevilen şarkılarını Sakaryalılar için seslendirecek.

Festivalin müzik yelpazesi sadece pop ve rock ile sınırlı kalmayacak. Klasik Türk müziği saz eserleri dinletilerinden piyano resitallerine, Türk halk müziği konserlerinden Sakarya Türküleri gecesine kadar geniş bir repertuvar dinleyicilerin beğenisine sunulacak. Ayrıca tiyatroseverler için sahnelenecek olan "Süt Kardeşler" oyunu da festivalin öne çıkan sahne performansları arasında yer alıyor.

BAKAN ERSOY: "SAKARYA'NIN POTANSİYELİNİ GENİŞ KİTLELERE DUYURACAĞIZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin ilk kez Sakarya’da düzenlenecek olmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti. Kentin tarihi, doğası ve kültürel derinliğiyle çok özel bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Medeniyetlerin izlerini taşıyan Sakarya; 6. yüzyıldan günümüze ulaşan görkemli Justinianus Köprüsü, Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerini barındıran Taraklı’nın tarihi dokusu ve evleri, doğaseverlerin gözde rotalarından Sapanca Gölü ve Karadeniz’in en uzun sahil şeritlerinden birine sahip Karasu Plajı ile tarih, kültür ve doğanın uyum içerisinde yaşadığı özel şehirlerimizden biridir.”

Bakan Ersoy ayrıca, şehirde belirlenen 45’ten fazla "Lezzet Noktası" sayesinde Sakarya mutfağının tüm zenginliğiyle tanıtılacağını ve festivalin kent turizmine kalıcı bir değer katacağına inandığını belirtti.

BALKANLAR'DAN KAFKASLAR'A UZANAN LEZZET ŞÖLENİ

Sakarya’nın çok kültürlü nüfus yapısı, festivalin gastronomi ayağında adeta bir lezzet şölenine dönüşecek. Karadeniz, Marmara, Kafkas ve Balkan mutfaklarının izlerini taşıyan şehirde, gurmeler için özel rotalar oluşturulacak. Coğrafi işaret tescilli meşhur Adapazarı ıslama köftesi ve kabak tatlısının yanı sıra; mancarlı pide, dartılı keşkek, Çerkez tavuğu ve Abhaz mutfağının en özel tarifleri yerel işletmelerde ziyaretçilerle buluşacak.

Gastronomi programında sadece yemekler değil, ufuk açıcı söyleşiler de yer alacak. Ünlü şef ve araştırmacı Vedat Başaran, Arş. Gör. Kübra Sultan Yüzüncüyıl, Şef Buğra Özdemir, Şef Şafak Erten ve gastronomi yazarı Müge Akgün gibi alanında uzman isimler düzenlenecek panellerle Sakarya'nın mutfak mirasını masaya yatıracak.

ŞEHRİN DÖRT BİR YANINDA SERGİ VE ATÖLYE HEYECANI

Kültür sanat maratonu kapsamında kentin önemli sanat merkezleri kapılarını özel seçkilere açıyor. Ofis Sanat Merkezi, "Yaşayan Miras: Sakarya" ve "Hiç'ten Gelenler" sergilerine ev sahipliği yaparken; Serdivan Belediyesi Kubbealtı Sergi Salonu'nda tarih kokan "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisi ziyaret edilebilecek. Gümrükönü Meydanı ise "Sakarya'nın Tarihi Yüzü" sergisiyle adeta geçmişe ışık tutacak.

Edebiyat söyleşileri, geleneksel el sanatları atölyeleri ve yaşayan miras tanıtımlarıyla zenginleşen festivalde fotoğraf tutkunları için de "FotoMaraton Sakarya" yarışması düzenlenecek.

ÇOCUKLAR İÇİN DEV EĞLENCE ALANI: ÇOCUK KÖYÜ

Yaz tatilini festival coşkusuyla renklendirmek isteyen minikler de unutulmadı. Aziz Duran Parkı'nda kurulacak olan dev "Çocuk Köyü", minik ziyaretçilerini ağırlayacak. Eğlenceli atölyeler, yaratıcı drama çalışmaları, dijital deneyim alanları, çocuk tiyatroları ve geleneksel sokak oyunları ile çocuklar hem öğrenecek hem de eğlenceli anlar yaşayacak. Fotoğrafçılığa meraklı minikler için ise "FotoMaraton Çocuk" etkinliği gerçekleştirilecek.

İşte Türkiye Kültür Yolu Festivali Sakarya programı:

4 Temmuz Cumartesi

Haluk Levent Konseri - Millet Bahçesi - 21.00

4 Temmuz Cumartesi

Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri Sergisi - Sakarya Müzesi Serdivan Belediyesi Kubbealtı Sergi Salonu

4 Temmuz Cumartesi

Yaşayan Miras: Sakarya Sergisi - Ofis Sanat Merkezi

5 Temmuz Pazar

Ferhat Göçer Konseri - Millet Bahçesi - 21.00

6 Temmuz Pazartesi

Demet Akalın Konseri - Millet Bahçesi - 21.00

7 Temmuz Salı

Sefo Konseri - Millet Bahçesi - 21.00

8 Temmuz Çarşamba

Ebru Yaşar Konseri - Millet Bahçesi - 21.00

9 Temmuz Perşembe

Resul Dindar Konseri - Millet Bahçesi - 21.00

10 Temmuz Cuma

Bayhan Konseri - Millet Bahçesi - 21.00

11 Temmuz Cumartesi

Oğuzhan Koç Konseri - Millet Bahçesi - 21.00

11 Temmuz Cumartesi

Süt Kardeşler Tiyatro Oyunu - AKM

12 Temmuz Pazar

Kıraç Konseri - Millet Bahçesi - 21.00