İktidar medyası, 65 yaşını dolduran vatandaşlar ve belirli şartları taşıyan emekliler için devletin sunduğu sosyal destekleri "büyük bir müjde" ve "genişleyen haklar" ambalajıyla sunmaya devam ediyor. Ancak enflasyonun yakıcı etkisinin her geçen gün arttığı ve açlık sınırının 35 bin TL'ye dayandığı Türkiye'de, ortalama 23 bin 552 TL maaşla hayatta kalmaya çalışan emekliye reva görülen bu destekler, müjdeden ziyade acı bir tabloyu gözler önüne seriyor.

65 yaş aylığından evde bakım yardımına kadar uzanan bu ödemeler, ekonomik krizin altında ezilen ileri yaştaki vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarını bile karşılamaktan çok uzak.

AÇLIK SINIRININ BEŞTE BİRİ: 65 YAŞ AYLIĞI

Devlet tarafından hiçbir geliri olmayan ve 65 yaşını doldurmuş vatandaşlara bağlanan 65 yaş aylığı, temmuz ayındaki memur maaş katsayısı artışıyla birlikte 6 bin 393 liradan 7 bin 257 liraya yükseldi.

İktidar medyasının ballandırarak anlattığı bu rakam, 35 bin TL'lik açlık sınırının yalnızca beşte birine denk geliyor. Üstelik bu parayı alabilmek için kişinin hiçbir sosyal güvencesinin olmaması, nafaka almaması ve hanede kişi başına düşen gelirin 9 bin 358 liranın (asgari ücretin üçte biri) altında olması gerekiyor.

EVDE BAKIM YARDIMI DA KRİZİN ALTINDA KALDI

Bakıma muhtaç, ağır engelli ve yaşlı bireylerin aile ortamında bakılabilmesi için ödenen evde bakım yardımı ise son zamla birlikte 13 bin 878 liradan 15 bin 755 liraya çıktı. Bu destekten yararlanabilmek için de hanede kişi başına düşen aylık gelirin 18 bin 717 liranın altında olması şartı aranıyor. Yani devlet, asgari ücretin bile çok altında bir gelirle yaşamaya mahkum edilen ailelere bu desteği sunuyor.

"BEDAVA ULAŞIM VE VEFA" KARIN DOYURMUYOR

Haberlerde geniş yer ayrılan diğer "müjdeler" ise Vefa Programı, evde sağlık hizmetleri ve ücretsiz toplu taşıma hakkı.

60 yaş ve üzeri yaşlılar ile ağır kronik hastalar için sunulan ev temizliği ve kişisel bakım hizmetleri (Vefa Programı) ile yatağa bağımlı hastalara verilen ücretsiz evde sağlık hizmetleri sosyal devletin zaten yerine getirmesi gereken temel görevler arasında.

Mevcut düzende 65 yaş üstü vatandaşlara sunulan belediye otobüsü, metro, tramvay ve trenlerdeki ücretsiz ulaşım hakkı ise, cebinde torununa verecek harçlığı, markete gidecek bütçesi olmayan yaşlılar için trajikomik bir detay olarak kalıyor. İktidar medyasının manşetleri, 35 bin TL'lik açlık sınırı gerçeğini ve emeklinin yoksulluğunu örtmeye yetmiyor.