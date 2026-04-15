Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Evde Bakım Yardımı kapsamında yeni ödeme sürecinin başladığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, evlerinde bakılan tam bağımlı engelli bireyler ve aileleri için toplam 7,1 milyar lira tutarındaki destek hak sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor.

BAKIM DESTEĞİNDE GÜNCEL ÖDEME DÖNEMİ

Bakanlık açıklamasında, Evde Bakım Yardımı’nın 2006 yılında engelli bireylerin aile ortamında desteklenmesi amacıyla hayata geçirildiği hatırlatıldı. Programın, engellilerin kurumsal bakım yerine aileleriyle birlikte yaşamalarını teşvik eden önemli bir sosyal destek modeli olduğu vurgulandı.

AYLIK ÖDEME TUTARI DEĞİŞTİ

Paylaşılan bilgilere göre, 2026 yılı ocak-temmuz döneminde hak sahiplerine kişi başı aylık 13 bin 878 lira ödeme yapılıyor. Destek ödemelerinin düzenli şekilde sürdürüldüğü ve ailelerin bakım yükünün hafifletilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

517 BİN KİŞİ FAYDALANIYOR

Bakanlık verilerine göre, Evde Bakım Yardımı’ndan Türkiye genelinde 517 bin vatandaş faydalanıyor. Destek programının, engelli bireylerin kendi yaşam alanlarından kopmadan aile bütünlüğü içinde yaşamlarını sürdürmelerine katkı sağladığı belirtildi.

SOSYAL DESTEK POLİTİKASI

Açıklamada, evde bakım hizmetlerinin aile odaklı sosyal politikaların önemli bir parçası olduğu ifade edilerek, yapılan ödemelerin engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı ve aile birliğini güçlendirmeyi hedeflediği kaydedildi.