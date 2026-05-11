Sahnelediği her eserle izleyicinin gönlünde taht kuran usta sanatçı Müjdat Gezen, dur durak bilmiyor. "Gırgıriye Müzikali" ile kapalı gişe oynayarak salonları hıncahınç dolduran Gezen, kalemini bu kez "Arena" isimli yeni bir müzikal için oynattı. Usta isim, yeni projesinde Türkiye'deki yargı ve adalet sistemine kendine has mizahıyla ayna tutmaya hazırlanıyor.

"HUKUK ZATEN ŞAKA GİBİ..."

Müjdat Gezen, yeni oyununun müjdesini Cumhuriyet gazetesindeki köşesinden verdi. Projesinin odağındaki temayı esprili bir dille eleştiren Gezen, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni bir oyun yazıyorum: Arena Müzikali. Ülkemdeki adli sistemi şakaya alıyorum. Diyebilirsiniz ki, 'Yahu hukuk zaten şaka gibi, bunun şakası mı olur?'"



UĞUR DÜNDAR’DAN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM: "SÜRPRİZ İSİMLER VAR"

Müjdat Gezen’in bu yeni hamlesine en yakın dostlarından, duayen gazeteci Uğur Dündar’dan da destek geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Dündar, "Tiyatromuzun ulu çınarı, sevgili Müjdat Gezen müjdeyi verdi" diyerek sanatseverleri heyecanlandırdı. Dündar ayrıca, müzikalin kadrosunda herkesi şaşırtacak sürpriz isimlerin yer alacağının da ipuçlarını verdi.

Müjdat Gezen tarafından yazılıp yönetilen ve son dönemde büyük ses getiren "Gırgıriye" kadrosunda; Uğur Dündar’ın yanı sıra Perran Kutman ve Gülben Ergen gibi dev isimler bir araya gelmişti. Şimdi ise gözler, "Arena" müzikaliyle sahneye kimlerin çıkacağına çevrildi.