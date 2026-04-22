Doruk Madencilik işçileri 8 gün boyunca aylardır gasp edilen ücret ve tazminat hakları ile iş güvencesi talepleri için Eskişehir’den Ankara’ya yürüyerek dün Enerji Bakanlığı'na ulaşmıştı. Bağımsız Maden İş, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Enerji Bakanlığı önünde muhatap bulmayı beklerken cevap 110 arkadaşımızı gözaltına almak oldu. Biz madencileriz, gözaltılarla yılmayız, çıkar kaldığımız yerden devam ederiz. Daha önce de söylemiştik: biz Ankara'ya kefenimizle geldik, buradayız' mesajı yayınlamış, madenciler polis ablukası nedeniyle yetkililerle görüştürülmemişti.

Yıldızlar SSS Holding’e bağlı 110 Doruk Madencilik işçisi dün Enerji Bakanlığı önündeki ablukada gözaltına alınmalarının ardından serbest bırakıldı. İşçilerle dayanışma sürerken sanatçı ve oyunculardan da madencilere destek gelmeye devam ediyor.

"YANINIZDAYIM, SİZİNLEYİM"

Sanatçı Müjdat Gezen madencilere destek videosu yayımladı. Gezen “Yanınızdayım, sizinleyim, tam içinizden biriyim.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan dün akşam saatlerinde 'Gırgıriye Müzikali' oyunu öncesi iddiaya göre sahneyi net bir şekilde göremediğini söyleyen bir izleyici Müjdat Gezen ile tartıştı. Gezen tartışmanın ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış gösteri iptal edilmişti.

Müjdat Gezen'i hastanede ziyaret eden arkadaşları Gezen'in iyi olduğunu gösteren şu fotoğrafı paylaştı: