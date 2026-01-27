Konya'nın Meram ilçesindeki antik Listra (Lystra) kentinde yürütülen kazı çalışmalarında bulunan iki parçalı bronz haç, uzman restoratör tarafından titizlikle temizlenerek koruma altına alındı.
Mühürlenmiş bronz haçın sırrı: Aziz Pavlus'un kentinde nadir keşif: Listra'da açılmamış halde bulundu...
Listra Antik Kenti kazısında 9.-11. yüzyıla ait mühürlenmiş bronz röliker haç bulundu. Açılmamış haliyle koruma altına alınan nadir eser, geometrik motifli ve boyunda taşınabilir yapıda; Hristiyanlık tarihine ışık tutuyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi'nin desteğiyle Hatunsaray ile Botsa mahalleleri sınırlarında yer alan Listra Antik Kenti'ndeki kazılar sürüyor.
Bu buluntular arasında, Hristiyanlık tarihi için nadir ve değerli bir örnek olan, 9.-11. yüzyıllara tarihlenen bronz röliker haç, kazı ekibini büyük ölçüde heyecanlandırdı.
Arkeoloji Müzesi'nde cerrahi hassasiyetle gerçekleştirilen restorasyon çalışmasında, geometrik motiflerle süslü iki parçalı haç özenle koruma altına alındı.
Bronz haç, açılmayacak şekilde mühürlenmiş
Kazı Başkanı Doç. Dr. İlker Mete Mimiroğlu yaptığı açıklamada, restoratörle birlikte eserler üzerinde temizlik çalışmaları yürüttüklerini belirtti.
İki yıldır devam eden kazılarda önemli buluntular elde ettiklerini vurgulayan Mimiroğlu, şöyle konuştu:"Sürpriz eserler ortaya çıkıyor. Önemli bir eserimiz şu anda temizleniyor. Bir röliker haç. Kazı alanında açılmamış şekilde tespit etmiştik. Mühürlendiği için esere zarar vermemek adına açamıyoruz. Yüzyılların getirdiği bozulmayı temizleyerek eserin gelecek kuşaklara net şekilde ulaşmasını sağlıyoruz. Genellikle rölikerler kazılarda kırık, açılmış ya da tek parça halinde ele geçer. Listra kazılarında birden fazla röliker bulduk ancak bunların tamamına yakını kırık haldeydi. Bu eser ise ilk yapıldığı dönemde mühürlenmiş ve kapatılmış şekilde bulunmasıyla bizi heyecanlandırdı."
İçinden herhangi bir malzeme çıkmadı
Mimiroğlu, eserin perçinleme yöntemiyle kalıcı olarak mühürlendiğini ve bu durumun dönemin kullanım anlayışına da ışık tuttuğunu ifade etti.
Rölikerlerin, azizlere veya kutsal kabul edilen nesnelere ait kalıntıları saklayan kaplar olduğunu belirten Mimiroğlu, bazılarının kolye gibi boyunda taşındığını söyledi.
Kazıda ortaya çıkarılan röliker haçta insan figürüne rastlanmadığını kaydeden Mimiroğlu, şunları ekledi:
"Bu röliker de boyunda bir kolye gibi taşınabilen bir haç. Geometrik motiflerle yapılmış basit bir süsleme çıktı. Açılmamakla beraber aralıktan baktığımızda içinde bir bulgu malzemesi görmedik. Üstünde kefen parçası kumaş vardı ancak iki kapağı açıldığında belli olur. Burada gördüğümüz o perçinlemede açılıp kapanacak mekanizma olmadığını ve mühürlendiğini anlıyoruz."
Listra Antik Kenti Tarihçesi
Listra (veya Lystra), günümüzde Konya'nın Meram ilçesine bağlı Hatunsaray (eski adıyla Lystra) beldesi ile Botsa ve Gökyurt (şimdi Kilistra) mahalleleri arasında yer alan önemli bir antik kenttir. Bölge, Hristiyanlık tarihi açısından kutsal kabul edilir ve İncil'de (Yeni Ahit) birden fazla kez anılır.
Tarihi Geç Tunç Çağı'na (MÖ 2. binyıl) kadar uzanan yerleşim izleri, seramik buluntularla belgelenmiştir. Ancak en belirgin yerleşim Helenistik Dönem'de (MÖ 3. yüzyıl civarı) başlamış ve Roma Dönemi'nde yoğunlaşmıştır.Roma İmparatoru Augustus, MÖ 25-6 yıllarında Lycaonia (Likaonya) bölgesindeki dağ kabileleri (özellikle Homonadlar) tehdidini kontrol altına almak için beş askeri koloni kurmuştur.
Listra da bu kolonilerden biri olarak Colonia Iulia Felix Gemina adıyla Roma kolonisi ilan edilmiş, 7. Lejyon askerleri yerleştirilmiştir. Kent, stratejik konumu nedeniyle Via Sebaste (Kral Yolu) üzerinde önemli bir durak olmuştur; Iconium (Konya) ile Derbe arasında yer alır.
Erken Bizans Dönemi'nde (MS 6.-13. yüzyıl) Hristiyan nüfus artışı nedeniyle kent hızla büyümüş, volkanik tüf kayalara oyulan kaya yerleşimleri, kiliseler, haç planlı şapeller, manastırlar, su sarnıçları, sığınaklar ve gözetleme kuleleri gibi yapılar inşa edilmiştir. Bu mimari, Kapadokya'ya benzer gizli ve savunma odaklı bir yapı sergiler; pagan baskıları ve yağmacı saldırılar sırasında Hristiyanlar burada saklanmıştır.
Kent, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de (11. yüzyıldan itibaren Türk egemenliği, 1466 Osmanlı katılımı) kısmen kullanılmaya devam etmiş, ancak önemini yitirmiştir.
Günümüzde Kilistra (kaya oyma yerleşim) ve Listra (ana höyük alanı) olarak iki bölümde incelenen kentte, 2020'lerden itibaren Necmettin Erbakan Üniversitesi öncülüğünde sistematik kazılar yapılmaktadır. Buluntular arasında kiliseler, mezarlar, bronz haçlar ve mozaikler yer alır; bunlar Hristiyanlık tarihine ve Roma-Bizans geçişine ışık tutar.
Listra, hem Roma askeri kolonisi hem de erken Hristiyanlığın yayılma merkezi olarak Anadolu tarihinin eşsiz bir örneğidir.