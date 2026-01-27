Mühürlenmiş bronz haçın sırrı: Aziz Pavlus'un kentinde nadir keşif: Listra'da açılmamış halde bulundu...

Tarihi Geç Tunç Çağı'na (MÖ 2. binyıl) kadar uzanan yerleşim izleri, seramik buluntularla belgelenmiştir. Ancak en belirgin yerleşim Helenistik Dönem'de (MÖ 3. yüzyıl civarı) başlamış ve Roma Dönemi'nde yoğunlaşmıştır.Roma İmparatoru Augustus, MÖ 25-6 yıllarında Lycaonia (Likaonya) bölgesindeki dağ kabileleri (özellikle Homonadlar) tehdidini kontrol altına almak için beş askeri koloni kurmuştur.

Listra da bu kolonilerden biri olarak Colonia Iulia Felix Gemina adıyla Roma kolonisi ilan edilmiş, 7. Lejyon askerleri yerleştirilmiştir. Kent, stratejik konumu nedeniyle Via Sebaste (Kral Yolu) üzerinde önemli bir durak olmuştur; Iconium (Konya) ile Derbe arasında yer alır.