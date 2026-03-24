Özellikle YouTube üzerinden elde ettiği yüksek izlenme oranları ve gelirle dikkat çeken yapım, hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada geniş bir kitleye ulaşmaya devam ediyor. Dizinin aylık kazancına dair verilerin ortaya çıkması ise sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı.
Muhteşem Yüzyıl'ın YouTube geliri dudak uçuklattı: Yıllar geçti ama zirveden inmedi
Türk televizyon tarihinin en çok ses getiren projelerinden biri olan Muhteşem Yüzyıl, yıllar geçmesine rağmen izleyicinin ilgisini kaybetmeyen nadir yapımlardan biri olmayı sürdürüyor. Yayınlandığı dönemde reyting listelerini altüst eden dizi, bugün ise dijital platformlarda yeniden gündemde.Derleyen: Cansu İşcan
Peki bu dizi neden hâlâ bu kadar izleniyor? Bunun temelinde güçlü hikâye kurgusu ve karakter derinliği yatıyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun en görkemli dönemlerinden birini konu alan yapım, yalnızca tarih anlatımıyla değil; entrika, aşk ve iktidar mücadeleleriyle de izleyiciyi kendine çekti. Kanuni Sultan Süleyman ile Hürrem Sultan’ın etrafında şekillenen olay örgüsü, diziyi global ölçekte ilgi gören bir projeye dönüştürdü.
2011 yılında yayın hayatına başlayan ve 2014’te final yapan dizi, toplam 139 bölüm boyunca ekranlarda kaldı. Yayınlandığı süreçte zirveden inmeyen yapım, yüksek prodüksiyon kalitesiyle de dikkat çekti. Bölüm başına milyonlarca liralık bütçesiyle dönemin en pahalı projelerinden biri olarak öne çıktı.
Dizinin başarısının ardında; etkileyici senaryo, güçlü oyuncu kadrosu ve detaylı prodüksiyon süreci yer alıyor. Her bölümde izleyiciyi farklı bir gerilimin içine çeken anlatım dili, projeyi bağımlılık yaratan bir hale getirdi.
Televizyon serüveni sona erdikten sonra ise dizi, dijital platformlarda adeta ikinci baharını yaşadı. YouTube’da yayınlanan bölümler ve kısa kesitler, özellikle genç izleyicilerin ilgisini çekti. Sosyal medyada sıkça paylaşılan sahneler sayesinde dizi, yeni nesil tarafından da keşfedildi.
En dikkat çeken konulardan biri ise YouTube gelirleri oldu. Verilere göre dizinin resmi kanalının aylık kazancı yaklaşık 800 bin TL seviyesinde. Bu durum, yıllar önce final yapmış bir proje için oldukça etkileyici bir tablo ortaya koyuyor.
Dizi yalnızca Türkiye’de değil; Orta Doğu, Balkanlar, Avrupa ve Latin Amerika’da da geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Bu uluslararası başarı, dijital platformlardaki izlenme oranlarına da doğrudan katkı sağladı.
Oyuncu kadrosunun başarısı da dizinin kalıcılığında önemli bir rol oynadı. Özellikle baş karakterler, izleyicinin hafızasında yer eden performanslarla diziyi unutulmaz kıldı.
Bugün hâlâ sosyal medyada konuşulmaya devam eden yapım, açıklanan gelir rakamlarıyla yeniden gündeme taşındı. Eski sahnelerin yeniden paylaşılması, dizinin kültürel etkisinin sürdüğünü açıkça gösteriyor.
Tüm bu unsurlar bir araya geldiğinde, dizinin başarısının tesadüf olmadığı görülüyor. Zamansız hikâyesi, güçlü karakterleri ve dijital dünyaya uyumu sayesinde popülerliğini koruyan yapımın, önümüzdeki yıllarda da adından söz ettirmesi oldukça muhtemel.