12 Ocak 2026 Pazartesi
Muhteşem Yüzyıl Valide Sultan'ı Nebahat Çehre vasiyetini açıkladı: Yasemin'in Penceresi'nde duygusal anlar

Muhteşem Yüzyıl Valide Sultan'ı Nebahat Çehre vasiyetini açıkladı: Yasemin’in Penceresi’nde duygusal anlar

Türk sinemasının ve televizyonun efsane isimlerinden Nebahat Çehre, TGRT Haber'de yayınlanan Yasemin'in Penceresi programında içini döktü.

Muhteşem Yüzyıl Valide Sultan'ı Nebahat Çehre vasiyetini açıkladı: Yasemin'in Penceresi'nde duygusal anlar

81 yaşındaki usta oyuncu, Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Ayşe Hafsa Sultan'ın (Valide Sultan) ölüm sahnesini bugüne dek hiç izlemediğini itiraf etti.

Muhteşem Yüzyıl Valide Sultan'ı Nebahat Çehre vasiyetini açıkladı: Yasemin'in Penceresi'nde duygusal anlar

Yasemin Bozkurt'un ısrarıyla sahneyi stüdyoda ilk kez izleyen Çehre, duygusal anlar yaşattı.

Muhteşem Yüzyıl Valide Sultan'ı Nebahat Çehre vasiyetini açıkladı: Yasemin'in Penceresi'nde duygusal anlar

ÖLÜM KORKUSU İTİRAFI

Nebahat Çehre, ölüm karşısındaki derin korkusunu samimiyetle paylaştı ve şunları söyledi:

Muhteşem Yüzyıl Valide Sultan'ı Nebahat Çehre vasiyetini açıkladı: Yasemin'in Penceresi'nde duygusal anlar

"Ben o bölümü izlemedim. Ölüme karşı bir korkum var. Rahmetli anneme de son kez bakamadım. Ölümden neden korktuğumu bilmiyorum. Ama ölüm korkumu yenemiyorum. Mezarlık ziyaretinde dahi bulunamıyorum. Bu korkuyu yenemiyorum."

Muhteşem Yüzyıl Valide Sultan'ı Nebahat Çehre vasiyetini açıkladı: Yasemin'in Penceresi'nde duygusal anlar

Yasemin Bozkurt’un ısrarı üzerine sahneyi izledikten sonra ise "Ölüme tahammül edemiyorum" diyerek hassasiyetini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi
