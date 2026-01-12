81 yaşındaki usta oyuncu, Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Ayşe Hafsa Sultan'ın (Valide Sultan) ölüm sahnesini bugüne dek hiç izlemediğini itiraf etti.
Muhteşem Yüzyıl Valide Sultan'ı Nebahat Çehre vasiyetini açıkladı: Yasemin’in Penceresi’nde duygusal anlar
Türk sinemasının ve televizyonun efsane isimlerinden Nebahat Çehre, TGRT Haber'de yayınlanan Yasemin'in Penceresi programında içini döktü.
Yasemin Bozkurt'un ısrarıyla sahneyi stüdyoda ilk kez izleyen Çehre, duygusal anlar yaşattı.
ÖLÜM KORKUSU İTİRAFI
Nebahat Çehre, ölüm karşısındaki derin korkusunu samimiyetle paylaştı ve şunları söyledi:
"Ben o bölümü izlemedim. Ölüme karşı bir korkum var. Rahmetli anneme de son kez bakamadım. Ölümden neden korktuğumu bilmiyorum. Ama ölüm korkumu yenemiyorum. Mezarlık ziyaretinde dahi bulunamıyorum. Bu korkuyu yenemiyorum."
Yasemin Bozkurt’un ısrarı üzerine sahneyi izledikten sonra ise "Ölüme tahammül edemiyorum" diyerek hassasiyetini vurguladı.
